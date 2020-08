¡Bomba! Messi no tendría que pagar la cláusula de 700 millones

La salida de Lionel Messi del Barcelona no es algo que solo se pueda decir y ya está. El argentino, desgastado por la serie de resultados adversos con el club en las recientes campañas, tomó la decisión de irse en busca de tranquilidad y nuevos retos. Sin embargo, hay letra menuda en el contrato y 700 millones de euros atravesados.

Para ambas parte (Messi y el club) hay que analizar muy bien cada movimiento con el contrato que firmó el argentino en el 2017. Los abogados de cada actor de esta noticia lo interpreta diferente, pero parece que todo beneficia al jugador.



Según el programa El Larguero, de la Cadena Ser, Messi estaría liberado de pagar la cláusula de rescisión de sus contrato que está señalada en color rojo por 700 millones de euros para salir del club.



Pero la información dice que, una vez averiguaron e indagaron por el contrato del argentino, "la cláusula no está vigente, que el delantero ya no sería del Barça y que en el caso de irse sería un juez de lo social fijaría una indemnización que sería menor. El astro argentino cuenta con una cláusula en su contrato por la cual evitaría el pago de esta cantidad si la fecha de la ruptura fuese su última temporada".



Sigue la novela del argentino, sigue la historia de Messi con Barcelona que ya ha quedado demostrado que es de importancia mundial y por ahora no se sabe cómo va a terminar todo.



