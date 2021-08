Atención: Messi no sigue en el Barcelona

Este jueves se esperaba que fuera el gran día del anuncio de la renovación de Lionel Messi con el Barcelona. Todo estaba encaminado, pero a última hora surgieron dificultades al punto de que se confirmó que el astro no sigue en el club catalán.

El propio club lanzó la noticia al mundo en su cuenta de Twitter con el siguiente comunicado:



"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).



Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.



El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

Según versiones de la prensa catalana, Messi le hizo saber al club que esperaba que se cumpliesen sus exigencias, en temas salariales y deportivos. Messi exigía un equipo más competitivo para ir por la Liga de Campeones.

