Lionel Messi, el gran ausente en los finalistas al premio The Best

Este lunes se dio una gran sorpresa en el fútbol mundial. El futbolista argentino Lionel Andrés Messi se quedó por fuera de los finalistas al premio The Best de la Fifa, como mejor jugador. Un dato no menor para un jugador que venía estando en el podio durante los últimos años.

Messi se quedó por fuera de los tres mejores del mundo después de 12 años, en los que en 11 de manera consecutiva se subió al podio. Cuando el premio se llamaba Jugador Mundial de la Fifa fue segundo en el 2007 y el 2008 y ganador en el 2009. Tras la unión con el Balón de Oro, Messi ganó en el 2010, el 2011 y el 2012 de forma consecutiva. Fue segundo detrás de Cristiano Ronaldo en el 2013 y el 2014 y volvió a ganarlo en el 2015.

Desde que nació el llamado premio The Best de la Fifa, en el 2016, quedó en dos oportunidades por detrás de Cristiano Ronaldo, el ganador. Ahora, en este 2018 no estará en la baraja de finalistas en un dato nada menor, para un futbolista excepcional que siempre quiere ganar.



Lionel Messi ganó la pasada temporada los títulos de la Liga de España y la Copa del Rey con Barcelona y fue el máximo goleador del rentado local. El fútbol se abre espacio a nuevos futbolistas.



