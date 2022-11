Lionel Messi cuenta los días para que ruede la pelota en Catar 2022, donde buscará su anhelado título mundial con la Selección Argentina.

A pocos días del arranque del Mundial, salieorn a la luz detalles de lo que representó para el astro haber perdido la final en el Mundial de Brasil 2014.

Lionel Messi.

'No puedo dormir'

Fabián Soldini, exrepresentante de la Pulga, contó intimidades de lo que vivió el jugador.



"Cuando estuve en su casa, después de 10 años de no verlo, me dijo 'Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (contra Alemania) en Brasil. No puedo dormir'. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza", reveló Soldini en Infobae.



La charla se dio después de la final que Argentina perdió con Chile en la Copa América 2015. "Es su amor. Su amor es la Selección. No es ni el Barça, ni Newell's... Su amor es la Selección. Su gran amor es la Selección. Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabés de él... él para la Selección viene lesionado, viene enfermo, viene. Viene", agregó Soldini.



"Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá que se le pueda dar para terminar, me parece que se lo merece con la carrera que hizo, allá arriba", agregó Soldini.



Soldini finalizó su vínculo con Messi en 2005 cuando algunas diferencias con el padre de Leo hicieron que se separaran.



