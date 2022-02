Lionel Messi no pasa su mejor momento en París. A pesar de que el PSG venció al Real Madrid en el primer juego de los octavos de final de la Champions League, el partido del argentino no fue visto con buenos ojos por la prensa francesa.



Al parecer, el hecho de que fallara un penalti y su poca trascendencia en el compromiso llevó a que, entre otras cosas, el tradicional diario 'L'Équipe' lo calificara con tres puntos, el valor más bajo de su equipo.



Ahora, con el paso de las horas, a ese retrato de los diarios se le están sumando las fuertes críticas de varias leyendas del París Saint Germain.

'Messi no le aporta nada al equipo'

Lionel Messi. Foto: EFE

“Hasta ahora, es un error de contratación. En términos de 'merchandising' es maravilloso tener a Leo Messi. Las camisetas se venden y la gente viene a verlo jugar en el PSG. Pero hay que reconocer que, deportivamente, no le aporta nada al PSG”, le dijo el francés Jerome Rothen, futbolista del PSG entre 2004 y 2009, a los micrófonos de 'RMC Sport'.



“Lo más problemático es que este martes era un partido importante, ahí es donde esperamos que estén los grandes jugadores y ha sido más un lastre que otra cosa. Hay errores técnicos, pérdidas de balón, un penalti fallado, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero es sobre todo su comportamiento. Se mira las botas y da la impresión de que no está contento. Cuando ejecuta las acciones a balón parado va de una manera extraña”, añadió Rothen.



A semejantes dardos, se le sumó el concepto de Nicolas Anelka, exjugador de la Selección Francesa.



“Todos los jugadores buscan a Messi y eso frena el juego. Supuestamente es el '9' pero era prácticamente el '10'. Bajaba a por los balones, intentaba repartir un poco de juego. Quieren jugar con él y hacerlo brillar, pero no sé hasta cuándo se mantenga esa idea”, le dijo el hombre que pasó por el Real Madrid al medio en mención.



El París Saint Germain vuelve a actividad este sábado contra el Nantes, en partido válido por la fecha 25 de la Ligue 1. Messi, lo más seguro, será titular.



DEPORTES