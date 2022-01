Medios argentinos señalan este lunes que Lionel Messi no será tenido en cuenta por el técnico de la selección, Lionel Escaloni, para los compromisos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 contra Chile y Colombia.

Lo que se sabe es que el PSG no lo ha tenido en cuenta después de haberse contagiado del covid-19 durante las fiestas navideñas.



Messi no jugó contra el Brest en el Parque de los Príncipes en la fecha 21, previa información entregada por el DT, Mauricio Pochettino.

Se unirá al PSG



De acuerdo con eso, Messi no estará en la convocatoria de Argentina. Se insiste en que Escaloni habló con él y le dijo que era mejor que se recuperara por completo de las secuelas del covid-19.



"Leo está mejor. Permanece bajo la supervisión del cuerpo médico. Esperamos que regrese con nosotros lo antes posible", precisó el técnico.



Seguidamente a la conferencia de prensa desde el centro de entrenamiento del club en Saint-Germain-en-Laye, el PSG precisó que el jugador se unirá al grupo "de forma progresiva esta semana", lo que confirma que no viajará a integrarse con Argentina.



