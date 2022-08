Lionel Messi, argentino siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022.

La no presencia de Messi marca un antes y un después ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006.



Su mal primer año con el París Saint Germain se explica como la razón de peso para no entrar en el listado. Lo llamativo, para los hinchas, es que Cristiano Ronaldo sí está.Por eso los memes no se han hecho esperar.

'Los franceses solo saben de perfumes'

Lionel Messi Foto: Mohammed Badra. Efe

MESSI NO ESTA NOMINADO AL BALON DE ORO pic.twitter.com/mjO90w8MQj — Micha (@ElMichalito) August 12, 2022

Messi il a quitté la zone de confort il est même pas dans le top 30 je suis mort ptdrrrrr pic.twitter.com/gOhMZt7zCm — Aymen🇩🇿 (@AymenRMAA) August 12, 2022

Lionel Messi muy preocupado por no estar en los 30 nominados al balón de Oro y los ataques de sus haters. pic.twitter.com/3K4C3lV0Cl — Zona Final Mx (@final_mx) August 12, 2022

La 'Pulga' (35 años), al igual que Neymar, viene de una temporada 2021-2022 complicada con el París Saint-Germain, en la que el argentino, que se unió el pasado agosto al equipo francés procedente del Barcelona, firmó 11 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

POV: sos un periodista eligiendo los nominados para el Balón de Oro 2022. pic.twitter.com/VvbWyIiTMj — Julianismo ✍🏼 (@Julianista09) August 12, 2022

Ya están llorando por una (merecida) no nominacion, ahora imagínate que haga el ridículo en Qatar, bailemos pic.twitter.com/bBN6lusuoQ — Dieguito 🚬 (@DiegoDidago) August 12, 2022

Messi tras no estar nominado al Balón de Oro😂 pic.twitter.com/cC4K6J6w1J — ETERNO BARÇA (@EternidadCule) August 12, 2022

