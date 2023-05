Lo que se veía venir, no por anunciado, deja de hacer mucho ruido: Lionel Messi no continuará en Paris Saint-Germain. Lo anuncia el prestigioso medio deportivo francés L’Equipe, que no falla en sus informaciones, más allá de que en algún momento haya sido considerado como anti-Leo por las bajas calificaciones y las críticas a sus actuaciones.



(Puede ser de su interés: Revista Forbes: Cristiano lidera lista de los deportistas mejor pagados de 2023).

El viaje del futbolista argentino a Arabia Saudita, con el que el rosarino contrarió una instrucción de PSG (sorpresivo entrenamiento el lunes, tras la derrota del domingo contra Lorient en el Parque de los Príncipes por 3-1), acarreó una suspensión de dos semanas y, según L’Equipe, el hartazgo de la dirigencia del club de propiedad qatarí.



De hecho, L'Equipe ya anticipó en redes su portada del miércoles, con el título 'La ruptura'.

🗞 « La rupture » en une du journal L'Équipe du mercredi 03 mai pic.twitter.com/q6RBTVlqqH — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 2, 2023





El contrato entre la entidad y el jugador se vencerá el 30 de junio y tiene una opción de renovarlo por otro año, pero esa alternativa no será ejercida. El número 30 completará el vínculo, pero luego se marchará a otro equipo, posiblemente Barcelona.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi en PSG. Foto: AFP

El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin informar a París Saint-Germain, ha sentado tan mal a los dirigentes parisinos FACEBOOK

TWITTER

“El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin informar a París Saint-Germain, ha sentado tan mal a los dirigentes parisinos que se ha tomado la decisión de no ampliar el contrato de su estrella. Ya era la tónica de las últimas semanas, pero el entorno del argentino seguía insistiendo en que el deseo de prorrogar a 'La Pulga' venía de las altas esferas del club”, explica el diario/sitio deportivo.



Según se supo, el viaje del argentino, después de una dolorosa derrota como local ante Lorient, habrían provocado una reacción furiosa en la cúpula del club, así como también su entrenador Christophe Galtier. De allí la decisión de un castigo con suspensión de dos semanas, sin goce de sueldo ni posibilidad de entrenarse con el equipo.



En diciembre, cuando a Messi le iba muy bien durante el Mundial de Qatar, parecía muy encaminada la renovación de su nexo con PSG. Tres meses más tarde llegó la nueva eliminación del conjunto francés en la Champions League, en este caso, con un muy bajo rendimiento frente a Bayern Munich, y al partido siguiente reaparecieron los silbidos al argentino.

Facebook Twitter Linkedin

El futuro de Messi en el PSG, en el aire con posible regreso al Barça Foto: EFE

Desde entonces, todo alejó de la capital francesa a Leo: la indiferencia en general del público en el Parque de los Príncipes y los nuevos abucheos de los ultras, el interés de Barcelona, los viajes del crack a la ciudad española, las ovaciones del público blaugrana a su ex 10, la “escapada” del rosarino a Arabia para cumplir un compromiso comercial –contraído previamente a la instauración sorpresiva de un entrenamiento para este lunes– y su posterior suspensión por dos semanas.



(Lea aquí: Lionel Messi: ¿una nueva pista de su regreso al Barcelona?).



La incomodidad llegó a un punto tal en el que cada situación conseguía tensar la cuerda cada día más. Con el contrato a punto de vencer, las negociaciones por la renovación se habían frenado desde el Mundial.



Dentro de este panorama, la partida de Messi no sería considerada una gran pérdida para los hinchas de PSG, que han decidido ignorarlo, ni para sus dirigentes, que no verían con malos ojos el sueldo que se ahorraría el club.

LA NACIÓN / Argentina (GDA)

Más noticias