El futuro de Lionel Messi está en el centro de la escena y los escenarios posibles acerca de su continuidad deportiva son diversos. Pero en las últimas horas, los rumores de un posible desembarco del rosarino a Arabia Saudita se multiplican con fuerza. Incluso, algunos medios internacionales se atreven a confirmar que hay “un trato cerrado” para el capitán de la selección argentina sea nuevo jugador de Al Hilal y que el contrato que le ofrecieron por temporada es una montaña de euros imposible de escapar para cualquier club del viejo Continente.



(En contexto: ¡Bomba en el fútbol! Lionel Messi jugará en Arabia, según fuente saudí).

¿Messi, a Arabia Saudí?

La selección de Argentina es la campeona del mundo y su gran figura, sin duda alguna, es la 'Pulga'. Foto: Tolga Bozoglu. EFE

En Europa medios importantes explican que el contrato sería por dos años y que el club árabe estaría dispuesto a pagarle casi 600 millones de euros por temporada.



La agencia internacional AFP dio más detalles sobre el tema e indicó que el vínculo del jugador con el Al Hilal tendría una cláusula en la que se establecerá la opción de un tercer año, pero eso sería optativo. Incluso, el medio 'RMC Sports', de Francia, aseguró haber tenido contacto con una fuente anónima: “El contrato es excepcional. Todavía estamos ultimando algunos detalles”.



Cabe recordar que a los árabes no les tiembla el pulso a la hora de tentar a las estrellas. En diciembre último, Cristiano Ronaldo firmó con Al Nassr un contrato de dos años y medio a cambio de 200 millones por temporada.



Lionel Messi is named World Sportsman of the Year 🐐 pic.twitter.com/sXn0BSmPpo — GOAL (@goal) May 9, 2023

El crack argentino terminará su contrato con el PSG el próximo 30 de junio y para ese momento ya deberá haber definido su futuro. Según su entorno, que fue contactado por RMC Sport, Lionel Messi no tomará ninguna decisión antes del final de la Ligue 1. A partir de ahí, analizará la situación y tomará decisiones. Si bien nadie se atreve a confirmar lo de Arabia Saudita, tampoco nadie desmintió la gestión y se mantiene el hermetismo al respecto. Incluso, algunos de los más cercanos explican que el futbolista, que no habla del tema, no está tan convencido de estar trasladando tanto a su familia, pero una oferta semejante hace temblar cualquier posición.



La estrategia del club árabe es muy grande. Porque para poder tentar a Messi también planean contratar a otros futbolistas de altísimo nivel y que son muy cercanos al rosarino. En la lista del equipo que conduce Ramón Díaz aparecen Jordi Alba, Sergio Busquets y Marco Verratti. Alba tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2024 y sería el más complicado para salir, pero Busquets finaliza su vínculo el próximo 30 de junio y todavía no respondió a la oferta de renovación que le propuso Barcelona. Ambos tienen una gran relación con Messi y su familia y sería un punto a favor de su eventual mudanza a Medio Oriente.



Muchos aseguran que los problemas económicos de Barcelona son los que hicieron que Messi tuviera que manejar otras ofertas de cara a lo que será la próxima temporada. Y la realidad es que el club catalán quiere el retorno del argentino, pero la ingeniería financiera es muy compleja.

La ilusión del Barcelona

En los despachos de Barcelona comenzaron a trabajar en la maniobra que les permita inscribir a Messi en LaLiga. El club busca una reducción de gastos exhaustiva, un plan de viabilidad.



“Tenemos 800 millones de ingresos y 1.000 millones de gastos”, explican fuentes del Camp Nou. Barcelona ha comenzado la reducción de gastos. Según las cuentas del área económica, el club presentó a LaLiga un escenario en el que ya ha presupuestado 120 millones menos de gastos en el curso 2023-2024.



La idea es recortar la nómina de empleados: 200 personas que representan cerca de 20 millones. Ya se anunció el cierre de Barça TV: otros 15 millones menos. Y aspiran a reducir la masa salarial del primer equipo.



“Estamos cerca de los 480 millones, lo ideal sería cifrarla en 450, incluidas las amortizaciones”, completan.



Mateu Alemany, el director de fútbol de Barcelona, se había contactado con algunos de los jugadores de Xavi para intentar negociar una rebaja salarial. “Nos piden algo similar a lo que hicimos en la pandemia”, explican desde el vestuario. Pero todo ha quedado en suspenso desde que Alemany renunció el pasado martes; el secretario técnico, Jordi Cruyff, no tiene claro su futuro. Lo que sí tienen claro es que no puede entrar ningún futbolista si antes no hay salidas. “No es un tema de ventas, es un asunto de masa salarial”, recuerdan desde el área deportiva.



Los rumores son infinitos, porque también hace unas semanas se hablaba que la MLS, con David Beckham a la cabeza, están en contacto con la familia de Messi para tentarlo a jugar en Inter de Miami y que una de las principales herramientas es ofrecerle ser dueño de una franquicia de la liga de fútbol de los Estados Unidos.



Nadie puede dar por finalizada esta historia, por más que algunos aseguren que está todo acordado para que Messi juegue en Arabia Saudita. Todos juegan sus cartas. En Le Parisien aseguran que el astro argentino no seguirá en PSG y que el club francés ya dio por perdido al futbolista al no haber acuerdo para la renovación a pesar de que las relaciones se han normalizado. Lo único claro es que Messi sigue siendo pieza codiciada en el mercado, que en el Barça están muy confiados de que el argentino volverá al club y que Arabia Saudita lo tienta con unas cifras increíbles para cerrar el contrato más caro de la historia para un futbolista.

🔵🔴 "DESEARÍA QUE MESSI VUELVA Y TERMINE AHÍ (BARCELONA)"



Mascherano opinó sobre el futuro del crack argentino y mostró sus ganas de una vuelta al conjunto español pic.twitter.com/PrQbGXvKiq — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2023

