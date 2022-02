Gracias a su primer gol del año, Lionel Andrés Messi acaba de ratificar su lugar en la lista de los mejores futbolistas de la historia.



El argentino, que anotó en la victoria del Paris Saint Germain, superó al 'rei do futebol' en el conteo de goles en el fútbol profesional. Messi llegó a 758. Pelé consiguió 757, según las estadísticas de Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Misterchip.

#OJOALDATO - Messi ha marcado el gol número 758 de su carrera profesional (671 con el Barcelona, 80 con Argentina y 7 con el Paris Saint-Germain).



ACABA DE SUPERAR LOS 757 DE PELÉ.



YA ES EL TERCER MEJOR GOLEADOR EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL PROFESIONAL. pic.twitter.com/ZuD7BmUehh — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 6, 2022

La mejor versión de Lionel Messi

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi Foto: AFP

Messi, errático en sus últimas apariciones en el París Saint-Germain, regresó ante el Lille, que perdió 1-5 con una buena actuación del jugador argentino que coronó con un tanto excelso con el que rompió su sequía goleadora en la Ligue 1.



El próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones parece que va a contar con un Messi más afinado de cara a la eliminatoria de octavos de final que disputarán ambos equipos dentro de dos semanas. Para eso contrató el club parisino al ex jugador del Barcelona, para desnivelar la balanza en Europa, donde ansía un triunfo que rompa con la historia de trofeos en la máxima competición continental.



Messi fue la apuesta más potente del proyecto del París Saint-Germain este verano y, de momento, la relación no ha sido fructífera. Hay más oscuros que claros y cualquier pincelada del argentino es vista como una esperanza hacia su despegue definitivo. Y, este fin de semana,Messi ofreció algunos detalles que auguran peligro para el Real Madrid.



El primero, y tal vez el más importante, es que parece haber dejado atrás su baja condición física que le impidió disputar tres partidos consecutivos. Volvió la jornada pasada ante el Reims con 28 minutos testimoniales, entró en el once titular contra el Niza en Copa para ofrecer una imagen pésima con eliminación incluida y repitió en la alineación de Pochettino ante el Lille con un mejor estado. En ese mismo once, este domingo tampoco estuvo Sergio Ramos, que sigue lesionado, igual que el argentino Mauro Icardi, el neerlandés Wijnaldum, el brasileño Neymar, Ander Herrera y los internacionales senegaleses Diallo y Gueye, en la Copa África.



Messi ofreció su mayor exquisitez al borde del descanso para hacer el tercer tanto del París Saint-Germain. Robó el balón al borde del área, prolongó la pelota hacia dentro y superó con una sutil vaselina al guardameta croata Ivo Grbic. Fue su momento, uno de los mejores desde que llegó al conjunto parisino y con el que se quitó un lastre: marcó su segundo gol en Liga, el séptimo del curso y rompió una sequía de dos meses.



DEPORTES

Con EFE