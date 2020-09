El contrato exorbitante que Messi tendría con su nuevo equipo

La historia de Lione Messi con el Barcelona parece estar próxima a terminar. Su padre, Jorge, ya se encuentra en suelo catalán negociando su desvinculación del club español y tocando los términos de las cláusulas que es lo que no ha dejado avanzar la idea del argentino de salir del equipo.

Mientras estas reuniones se van gestando y ambas partes van tocando sus puntos de vista para dar por finalizado el contrato de la manera más amistosa, información desde Inglaterra asegura que ya Messi tiene un acuerdo con el Manchester City.



La BBC afirma que Messi ya tiene todo acordado con el City Football Group, propietario del Manchester City, en un vínculo por cinco años y en el que le pagarían 623 millones de libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 700 millones de euros.



Sin embargo, no todo para ahí. El acuerdo incluiría que Messi juegue durante tres años con el Manchester City y después cumpla sus otros dos años de contrato con el New York City de la MLS, del mismo grupo de accionariado.



Por ahora, Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Lionel

Messi, ve "difícil" que su hijo se quede en el conjunto azulgrana, según apuntó a un periodista de Deportes Cuatro a su llegada a la capital catalana.



"No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola) ni hablé con nadie", respondió Jorge Messi cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el '10' fiche por el Manchester City.



