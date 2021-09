Messi y Pochettino: la reunión en el PSG para aclarar su cambio

En su primer partido como titular con el París Saint-Germain en el torneo local, Lionel Messi no pudo anotar y además, fue reemplazado a 13 minutos del final, en el encuentro que su equipo empató 1-1 con el Olympique de Lyon.

Varios medios hicieron eco de la reacción de Messi cuando fue reemplazado: el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, estiró la mano y el astro pasó por su lado y apenas lo miró. El gesto generó revuelo en las redes sociales.



(Lea también: James Rodríguez al Al Rayyan: todo listo para su llegada a Catar)



¿Hay tensión entre Messi y Pochettino? Según la prensa francesa, no. El medio francés RMC Sports dijo que los dos argentinos tuvieron una reunión para conversar sobre lo que había sucedido el domingo.



El medio asegura que no hay problemas entre Messi y Pochettino y que la sustitución se hizo para cuidar al jugador, que ya tenía algunas molestias en la rodilla izquierda. Cabe recordar que ayer el club anunció que Messi tiene un problema allí y que no será tenido en cuenta para el partido de Liga francesa contra el Metz.



(En otras noticias: Falcao García: claves del fantástico arranque con el Rayo Vallecano)



El calendario del PSG es muy apretado: el sábado volverá a jugar en la Ligue 1, contra el Montpellier, y el martes enfrentará al Manchester City en la Liga de Campeones, por lo cual en el club empiezan a cuidar a Messi para que llegue en las mejores condiciones al partido de Champions.



DEPORTES

Más noticias de Deportes