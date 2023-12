Lionel Messi apunta al premio The Best 2023: nominado por Fifa junto con dos campeones

Argentina se despertó con buenas noticias: Lionel Messi fue anunciado como finalista para los premios The Best al mejor jugador del mundo que otorga anualmente la Fifa en una terna que también integran el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.



Ganador del galardón el año último, el capitán de la selección argentina fue reconocido como uno de los más destacados del fútbol masculino en el periodo que abarca entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. El ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024.

Lionel Messi. Foto: EFE

En las siete ediciones anteriores, el premio al mejor futbolista se repartió siempre entre cuatro jugadores. Messi lo ganó en dos oportunidades (2022 y 2019) al igual que Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes no estuvieron en la lista de 12 candidatos este año. De esta manera, si Leo suma el tercero se convertirá en el más ganador también en The Best. En la nómina preliminar también figuraba Julián Álvarez.



#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Linda es nominada al The Best de mejor jugadora

Linda Caicedo tuvo un 2023 de ensueño y la Fifa recompensó su desempeño nominándola al premio The Best. La delantera de 18 años de edad hace parte de la terna de tres finalistas que competirán por el galardón que reconoce a la mejor futbolista del año



Este jueves la Fifa anunció las jugadoras que van a pelear el juego individual más codiciado y Linda Caicedo es una de las protagonistas. Fue ternada junto con las españolas Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí, campeonas del mundo con su selección en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Técnicos y arqueros nominados al The Best

Además, este martes Fifa dio a conocer a los tres candidatos al premio al mejor arquero. Ellos serán el brasileño Ederson, de Manchester City, el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el marroquí Bono, exSevilla, hoy en Al-Hilal.



Vale destacar que en septiembre pasado, la entidad madre del fútbol mundial anunció la lista de cinco finalistas, entre los que ya no figuraba Emiliano Dibu Martínez, último ganador.

Thibaut Courtois Foto: Peter Powell. Efe

En cuanto a los técnicos, Pep Guardiola y los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spalletti son los finalistas al premio The Best a mejor entrenador en 2023, premio en el que en la última edición fue obtenido por Lionel Scaloni, que en esta oportunidad estará ausente en la disputa por el galardón.

Nominados a mejor jugador

Lionel Messi (Inter Miami)

Kylian Mbappé (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Nominados a mejor entrenador

Pep Guardiola (España - Manchester City)

Simone Inzaghi (Italia - Inter)

Luciano Spalletti (Italia - Napoli)

Nominadas a mejor jugadora

Linda Caicedo (Real Madrid)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

​Jennifer Hermoso (Pachuca)

Nominados a mejor arquero

Bono (Marruecos - Sevilla y Al Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid)

Ederson (Brasil - Manchester City)

DEPORTES

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

