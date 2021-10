Invasión de fanáticos de Lionel Messi generó preocupación en el PSG

El pasado domingo, 3 de octubre, el PSG perdió contra el Rennes 2-0, lo que significó la primera derrota del equipo en la Ligue 1 y de Lionel Messi portando la camiseta del equipo francés.



En medio del juego, dos hinchas del equipo entraron a la cancha y se acercaron al jugador argentino.



El primero de ellos llegó a abrazarlo, pero la seguridad del estadio se encargó de separarlo. Instantes después, un segundo fanático intentó acercarse, sin embargo, no corrió con la misma suerte y fue retirado de la cancha antes de llegar hasta Messi.



Según 'Infobae', aunque las cámaras estaban enfocadas en los jugadores y no captaron el momento en el que los dos sujetos ingresaron, varios fotógrafos pudieron registrar lo sucedido.



Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero sí fue un llamado de atención al operativo de seguridad ya que implicó una falla en el cordón preventivo que evita que las personas ingresen a la cancha.

Uno de los hinchas ingresó a la cancha pero no logró acercarse a Messi. Foto: Yoan Valat. EFE

Cabe resaltar que, en su primera temporada con el equipo, Messi ha generado una especie de 'revolución' en los fanáticos del conjunto galo y, en cada estadio donde juega, es muy probable que existan hinchas que busquen acercarse a él.



No obstante, como esta ocasión significó su primera derrota en el equipo, el argentino se retiró rápidamente de la cancha para volver a los vestuarios.



Por otro lado, Messi jugó los 90 minutos del partido contra Rennes y tuvo 75 pases con efectividad del 83 por ciento. Estuvo cerca de marcar un gol con un tiro libre que dio en el travesaño.



A pesar de la derrota, el PSG mantiene el liderazgo en la Ligue 1, ya que suma 24 puntos.



En la próxima fecha, el conjunto parisino jugará de local ante el Angers, el viernes 15 de octubre, pero no podrá contar con los futbolistas que fueron citados a las selecciones suramericanas para las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

