Xi Jinping, el hombre clave para que Inter pueda fichar a Messi

Hace unos años, Xi Jinping, el líder del Partido Comunista chino, dijo que su sueño era que el fútbol de su país encontrara a su propio Lionel Messi. El destino quiere que Inter de Milán, un club financiado por capitales de ese país, compita hoy por el fichaje del argentino, el auténtico, si es que el rosarino, al final, decide abandonar Barcelona.

Desde hace meses que hay conversaciones entre Pekín y la familia Zhang, los dueños del equipo italiano, para encontrar la llave financiera que permita mudar a Messi a San Siro. Los números son estremecedores: su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Y el capitán del seleccionado tendría en Barcelona un sueldo de 50 millones de euros netos, el mayor de la industria del fútbol.



En su edición de este sábado, la Gazzetta dello sport habla de Messi como "cuestión de Estado" para el gobierno chino. Y menciona al trío Messi-Inter-Suning (el grupo dueño del club italiano) como una "palanca formidable de toda la Serie A en la vía de la seda", es decir, en China y el continente asiático. La empresa china dueña del Inter es la propietaria de los derechos de TV del Calcio en ese país a través de su plataforma PPTV.



Ver a Messi con la 10 del Inter sería un catalizador espectacular de nuevos suscriptores. Y de millones de dólares para Suning, que de ese modo empezaría a amortizar la inversión que hiciera en el futbolista argentino.



El presidente de Inter es Steven Zhang, de 28 años. Su papá, Jindong, es el dueño de la multinacional china que se quedó con el club de Milán a mediados de 2016. La empresa adquirió el 70 % de las acciones del equipo, por las que pagó 307 millones de dólares.



Nunca antes una compañía china había invertido tanto dinero para quedarse con un equipo de fútbol. Desde ese momento, Suning comenzó a invertir dinero en el plantel. Y a supervisar todas las entradas y salidas del equipo del que el argentino Javier Zanetti es vicepresidente. Desde ese momento, Lionel Messi estuvo en el radar.



En las últimas semanas, el viaje de Jorge Messi a Italia avivó las ilusiones de muchos hinchas "tifosos" del Inter. La prensa italiana habla de la compra de un restaurante en esa ciudad, y de un domicilio fiscal para los Messi a pocas cuadras de la mismísima sede interista. El expresidente del club, Massimo Moratti, se refirió al asunto medio en broma, medio en serio: "A veces los sueños se hacen realidad. El hecho de que el papá (de Messi) haya comprado cerca de la sede del Inter, espero, pueda significar algo. Quizás, para firmar el contrato vaya a pie".



La operación para sacar a Messi de Barcelona antes del 5 de octubre, cuando termina el período de fichajes en Italia, no es nada fácil: su salida mediante la cláusula de rescisión parece una utopía. Primero, por los 700 millones de euros que vale el pase de un futbolista de 33 años. Un dinero imposible de amortizar. Segundo, porque Inter (o quien esté dispuesto a abonarle esa cifra al club catalán) tendrá que justificar el origen del dinero. El Fair Play Financiero estuvo a punto de eliminar a Manchester City de la próxima Champions League (lo salvó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo) y los números de PSG, de Francia, están bajo la lupa de los investigadores de la Uefa. Justo PSG y Manchester City, los dos clubes que, como Inter, también pretenden a La Pulga.



Más allá de que la familia Zhang consiga el visto bueno de Xi Jiping o que el Estado chino aporte sponsors para solventar la transferencia (y el salario) de Messi, lo más probable es que el argentino se quede en Barcelona y esté presente junto a sus compañeros el próximo 30 de agosto. Ese día, el plantel blaugrana se presentará a los testeos médicos de cara al inicio de la nueva temporada de La Liga, que comenzará el próximo 12 de septiembre. Si nuevo proyecto deportivo no lo entusiasma, Barcelona verá a un Messi distinto. Aunque con el mismo talento de siempre. En enero, a seis meses del final de su contrato, La Pulga podrá negociar con cualquier club que lo quiera. Y, entonces, Suning, los Zhang y Xi Jinping podrán hacer realidad su sueño de verlo jugar con la camiseta de Inter, el club más chino de la Serie A.



