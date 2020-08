Hinchas del Barcelona respaldan a Messi y protestan frente al Camp Nou

Parece difícil para un hincha del Barcelona imaginarse a su equipo sin el argentino Lionel Messi. Pero como se han dado las cosas en los últimos meses, ese panorama no parece tan lejano. El argentino manifestó este martes a través de un documento que quiere irse.

Tras conocerse la noticia, en las inmediaciones del Camp Nou se reunieron unos 100 aficionados para protestar contra la directiva con gritos de "Bartomeu dimisión" y "Mess)i quédate".



"No me lo creo. No puedo asimilar que se va. Quiero pensar que es un pulso contra la directiva para que Bartomeu se vaya", señaló Rubén Tejero, de 28 años y el 10 de Messi a la espalda.



Nesi Laros, un estudiante israelí de 30 años, tampoco salía de su estupefacción: "Me he quedado sin palabras. Estuve actualizando la página todo el rato para ver si lo rectificaban, por si era falso".

#FCB 🔵🔴



🔥 "BARTOMEU DIMISIÓN", los cánticos fuera del Camp Nou tras saberse que Messi quiere dejar el Barça pic.twitter.com/zuS0isRYV8 — Diario SPORT (@sport) August 25, 2020

Por su parte, la asociación ‘Manifest Blaugrana’ anunció su intención de presentar una moción de censura contra la junta directiva de Josep María Bartomeu si no “reconduce la situación de Messi y asegura su continuidad para, como mínimo, completar la temporada 2020-2021” y “dimite de manera inmediata para dar paso a una Comisión Gestora que convoque elecciones lo antes posible” a la presidencia del Barcelona.



‘Manifest Blaugrana’, creada en 2014 y que después de la debacle ante el Bayern Múnich ya pidió la dimisión del presidente Bartomeu y un adelanto de las elecciones, dijo en un comunicado que da de plazo hasta este viernes a la junta para efectuar los pasos mencionados. Si no es así, presentará “una moción de censura de manera inmediata”.



En el mismo texto, la asociación asegura que “durante la última semana ha constatado la necesidad de una moción de censura” y así lo ha hecho saber “a los diferentes colectivos y grupos de interés, como también a los futuros candidatos”.



De todas maneras, admite que “hasta ahora no ha conseguido tejer las complicidades suficientes para garantizar el apoyo de todas las partes y el éxito del proyecto”.



Momentos antes del anuncio de la asociación presidida por Marc Duch, Víctor Font, precandidato a las próximas elecciones del Barcelona, había tuiteado que en el caso de que Bartomeu siga sin dimitir y no convoque elecciones lo antes posible su candidatura, ‘Sí al Futur’, “apoyará activamente la moción de censura ya en marcha”.



