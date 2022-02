Luego de que el futbolista argentino Lionel Messi fallara el penalti que tuvo el París Saint Germain, en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League, contra el Real Madrid, todos los focos están sobre él. Esta vez, contrario a la tendencia que ha guiado su carrera, por un aspecto que no es motivo de orgullo.



Varios referentes de la historia del PSG se pronunciaron sobre su rendimiento. Y, de hecho, la prensa francesa no se ha guardado ninguna crítica contra Messi a pesar de que el equipo que dirige Mauricio Pochettino se quedó con la victoria este martes.



Ahora, según se ha podido conocer, su propio club publicará en próximos días una entrevista en la que, para los más escépticos, el argentino habló premonitoriamente del fallo vs. el Madrid.

'Un mínimo error puede eliminarte'

“Es complicado ganar la Champions League porque es una competición que reúne a los mejores equipos y donde el mínimo detalle, el mínimo error, pueden eliminarte”, habría dicho Messi, según filtraciones del diálogo que tuvo Messi con la 'PSG Magazine'.



Consciente del favoritismo con el que carga su equipo, dada la inversión económica que ha hecho, Messi afirmó:

“Creo que hemos conformado un equipo que puede ganarla. Estamos ilusionados con esta idea y tenemos muchas esperanzas de poder llegar, pero hay que tomárselo con calma”.



"En la Champions League, no siempre gana el mejor equipo. Tienes que concentrarte realmente en todos los detalles. Al final del día, son los equipos más fuertes los que logran sus objetivos. Estamos en este camino, buscando ser aún más fuertes de lo que somos”, comentó.



El París Saint Germain volverá a enfrentar al Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, el 9 de marzo, por el partido de vuelta del torneo.



