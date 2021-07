Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival

Lionel Messi ya piensa en Colombia. El equipo argentino dejó en el camino a Ecuador, 3-0, y avanza a la semifinal. El astro del Barcelona se refirió al equipo de Reinaldo Rueda, su siguiente adversario.

Pensamos en Colombia, una selección dura, con jugadores buenos, de experiencia, buenos arriba FACEBOOK

"Hay que ir con tranquilidad, pensamos en Colombia, una selección dura, con jugadores buenos, de experiencia, buenos arriba, defiende bien y sale a la contra rapidísimo. Vamos pasito a pasito", dijo Messi al final del partido.



Sobre las opciones de Argentina de llegar a la final y ganar la Copa, Messi dijo: "Era uno de los objetivos, estar entre los cuatro, sabíamos que seguía un rival difícil, tanto Uruguay como Colombia son grandes selecciones, acostumbrados a estas instancias. A descansar ahora para viajar a Brasilia".



Sobre el juego contra Ecuador, manifestó: "Se enredó un poco, por suerte llegaron los goles, ganamos y damos un pasito mas... Intentamos jugar, a veces no se puede porque el rival presiona y la cancha no ayuda. Estaba bastante mala, no son excusas, pero se complica jugar. Sacamos adelante un partido muy importante y lo ganamos".



