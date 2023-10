Video: el golazo del 'desconocido' colombiano con el que 'humilló' a Lionel Messi

El Charlotte FC venció 1-0 al Inter Miami, con Lionel Messi de titular, este sábado en la última fecha de la temporada regular de la MLS y se clasificó para los playoffs.

Un gol del delantero colombiano Kerwin Vargas a los trece minutos de iniciado el partido le alcanzó al equipo de Carolina del Norte para quedarse con el triunfo y el noveno lugar de la Conferencia Este, que le permite jugar frente al octavo clasificado, New York Red Bulls el próximo miércoles por un lugar en cuartos de final de la conferencia.

Messi volvió a la oncena titular por primera vez desde el 20 de setiembre, pero su regreso no alcanzó para lograr un triunfo en la despedida de su primer año en la MLS.



El New York Red Bulls, por su parte, logró su decimocuarta clasificación consecutiva a los playoffs de la forma más dramática posible, con un penal en los descuentos (90+4) anotado por John Tolkin para derrotar 1-0 a Nashville, séptimo clasificado en el Este.



La victoria in extremis dejó fuera de la postemporada al Montreal, que con el empate hasta el tiempo añadido en el Geodis Park, sede del Nashville, el elenco canadiense se quedaba con el boleto de los Red Bulls para enfrentar a Charlotte.

