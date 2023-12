Gianni Infantino pide su deseo: 'Quiero ver a Messi en el Mundial 2026 y en el...'

Antes de comenzar el Mundial de Catar 2022, Lionel Messi dejó claro que ese iba a ser su última participación en una Copa del Mundo con la selección de Argentina. Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la Fifa, quiere cambiar ese pensamiento.



Lionel Messi se pudo sacar un peso de encima tras ganar el Mundial con la casaca de su país, levantó el trofeo más anhelado de todo el mundo como capitán y ahora quiere estar lejos de los reflectores mediáticos.



El '10' decidió marcharse al Inter Miami para darle algo de paz a su familia tras años difíciles en Barcelona y París y quiere evaluar su futuro año a año.

Lionel Messi estuvo paseando en Argentina. Foto: EFE / Captura de pantalla

Messi ha dejado claro en varias entrevistas que estas serán sus últimas eliminatorias suramericanas y que su deseo es retirarse de la selección de Argentina después de disputar la Copa América 2024.



"Todavía no lo pienso, soy sincero. A mi me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy, lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea poco o mucho pero al máximo", dijo el astro argentino en una entrevista para Apple TV.

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo Foto: Instagram y AFP

Los planes de Gianni Infantino es diferente. El presidente de Fifa hizo presencia en el 'Partido de Leyendas' de la Conmebol, que tuvo a los colombianos Freddy Guarín, Mario Alberto Yepes, Carlos 'El Pibe' Valderrama y Francisco Maturana, y sorprendió al hablar de Lionel messi.



Infantino dejó claro que Messi es inoxidable y espera verlo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: "En el próximo, en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera", fueron sus palabras al ser consultado por la posibilidad que juegue la cita orbital.

