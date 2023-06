Lionel Messi aún no debuta con el Inter Miami y la locura por su llegada a la MLS sigue desatada. Mientras tanto, en el equipo comienzan a tratar de armar un grupo que pueda ayudar a aprovechar su enorme talento.

El momento futbolístico del Inter Miami no es bueno y el equipo está en el último lugar de la tabla, con apenas 15 puntos en 17 partidos. Y aunque faltan cinco días para que vuelva a jugar tras un receso de 15 días, el técnico, el estadounidense Javier Morales, estaría de salida.

Pero eso no parece importarles a los seguidores del fútbol en ese país. Messi ya empieza a competir con el poder de taquilla de Taylor Swift en Estados Unidos. El precio de una entrada para ver jugar al Inter de Miami el proximo mes se acerca al de un boleto de ultima hora para ver a Swift el viernes, incluso antes de que la superestrella argentina se incorpore oficialmente a la Major League Soccer.

El patrocinador oficial de la camiseta de Inter Miami duplicó su personal para poder abastecer la demanda de casacas de Lionel Messi. Matt Witterstaetter, director comercial, declaró que están asegurando turnos adicionales en los locales de venta para que funcionen las 24 horas. pic.twitter.com/Tpfp8SEvvJ — VarskySports (@VarskySports) June 19, 2023



En la plataforma de reventa Seat Geek Inc., el valor promedio de las entradas para el posible debut de Messi en Miami es de unos US$2.600 antes de tasas, mientras que asistir a la gira Eras Tour de Swift cuesta unos US$2.625.



Si bien no hay fecha oficial para el debut de Messi, ya que el multimillonario acuerdo para convertirlo en la estrella del Inter de Miami aun no se ha cerrado, los aficionados se han vuelto locos comprando entradas para el partido del 21 de julio entre el Inter de Miami y el Cruz Azul de Mexico, que seria la fecha mas probable.

El posible nuevo técnico del Inter Miami ya trabajó con Messi

Versiones de prensa dan como un hecho la llegada de un nuevo entrenador. Y el elegido es un viejo conocido de Messi.



Se trata de su compatriota Gerardo Martino, quien ya dirigió al '10' en el FC Barcelona, de 2013 a 2014, y luego, en la Selección Argentina, entre 2014 y 2016.



Martino no dirige desde su salida de la Selección de México y ya tiene experiencia en la liga estadounidense: estuvo dos años en el Atlanta United y con ese equipo ganó la MLS Cup en 2018.

🚨Inter Miami llegó a un acuerdo con Gerardo Martino y ya es el nuevo entrenador de la institución.

*️⃣Si llega con la visa de trabajo, la intención del club es que el "Tata" asuma a principios de julio. #TratoHecho pic.twitter.com/sRzJf7D2bF — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 19, 2023

El periodista César Luis Merlo asegura que Martino comenzaría a dirigir al Inter Miami a comienzos de julio, apenas tenga el visado para trabajar en Estados Unidos.



