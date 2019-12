¡Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro!

La gala de entrega de la 64 edición del Balón de Oro, que se celebró este lunes en París, devolvió al argentino Lionel Messi al trono, tras entregarle por sexta vez el galardón que corona al mejor jugador del mundo.

Messi, campeón de la Liga con el Barcelona, ‘Pichichi’ y Bota de Oro como máximo goleador del fútbol europeo (36 goles) y mejor artillero de la Liga de Campeones (12), era favorito por delante de los méritos contraídos por el defensa Van Dijk, pieza clave en la conquista de la Copa de Europa del Liverpool, y Ronaldo, campeón de la novedosa Liga de las Naciones con Portugal.



‘La Pulga’ volvió a subir al trono en el Teatro del Chatelet, cuatro años después de conquistar su quinto Balón de Oro y tras una temporada en la que el desastre de Anfield, que acabó con las esperanzas barcelonistas en la Champions, parecía condicionar una candidatura que también quedó dañada por la eliminación de Argentina a manos de Brasil en la semifinal de la Copa América.



Messi, de 32 años, se impuso en las votaciones a dos jugadores del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk y el senegalés Sadio Mané y sucede en el palmarés al croata Luka Modric, ganador el año pasado.



Y, sin embargo, Messi ha emergido por encima de todo eso para volver a convertirse en el gran referente del fútbol mundial.



“Antes que nada quiero agradecer a los que votaron. Obviamente a mis compañeros del club como los de la selección, quienes me hicieron pasar un año sensacional, son parte de ese reconocimiento”, dijo Messi.



Artillero implacable, máximo asistente y hasta creador de juego, se ha destapado también como el gran capitán argentino, dispuesto a enfrentarse en un momento dado al poder establecido (Conmebol).



Aunque la UEFA premió a Van Dijk, el "The Best" de la FIFA ya reconoció en septiembre al barcelonista y el Balón de Oro encumbra a Messi, para disgusto de un Cristiano Ronaldo que no se presentó en la gala del lunes.



La confirmación de Messi devolvió el orden establecido a un premio que han copado La Pulga y Cristiano en 10 de las 11 ediciones previas.



El único intruso, Luka Modric -ganador en 2018 gracias a la conquista de la Liga de Campeones y a su segundo puesto en el Mundial-, no figura en esta ocasión ni en la relación de 30 candidatos sobre la que se ha votado. Por primera vez en la historia desde la creación del premio en 1956, el último ganador no tuvo opción de repetir título.



Deportes