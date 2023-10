La coronación de Lionel octavo… (Último tango)

¿Messi… Haaland… Mbappé…? Uno de los tres iba a subir al escenario del Teatro del Chatelet, en París, a recibir el Balón de Oro 2023, los otros dos lo aplaudirían con una media sonrisa forzada desde la primera fila. De ganarlo Haaland o Mbappé hubiese sido una distinción bautismal, de obtenerlo Messi establecería un récord que tal vez dure cien años: 8 trofeos. ¡OCHO…!



Una locura. Y así fue. Leo alzó una vez más el preciadísimo y dorado objeto. Es tan descomunal la marca que Messi, él solo, tiene más Balones de Oro que los ocho países más importantes del fútbol (exceptuando Argentina): Alemania, Francia, Portugal y Holanda reúnen 7 cada uno, Inglaterra y Brasil 5, Italia 4, España 1. Ejemplo: Alemania ganó sus 7 a través de Beckenbauer 2, Rummenigge 2, Gerd Müller 1, Matthäus 1 y Matthias Sammer 1. Francia con Platini 3, Raymond Kopa 1, Jean-Pierre Papin 1, Zidane 1, Benzema 1. Así todos los demás.



Es muy curioso: el fútbol es un deporte colectivo en el que fascina lo individual. Veneramos al goleador, nos interesa saber quién fue la figura de la cancha, buscamos permanentemente al superhéroe. Y el Balón de Oro es la exaltación de la individualidad, un título de nobleza para toda la vida. Uno dice “Ruud Gullit, Balón de Oro 1987”, “Hristo Stoichkov, Balón de Oro 1994”… Casi deberían incluirlo en sus tarjetas de presentación. Messi necesitaría tarjetas tamaño carta.



Tanta expectativa genera este nombramiento como la final de la Champions League. Por eso mismo es pasto de polémica, de si fulano lo merece o se lo regalaron, de si es justicia deportiva o puro marketing. Primero valen algunas precisiones: el galardón no premia el año calendario sino la temporada europea, en este caso, la actuación de los futbolistas entre el 1° de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023. ¿Qué méritos se tienen en cuenta…? Esto dice el reglamento: “El Balón de Oro se concede basado en tres criterios principales: 1. Desempeño individual y carácter resolutivo e impactante. 2. Actuaciones colectivas y palmarés. 3. Clase y juego limpio”. ¿Quiénes eligen…? Hay dos vertientes: una, los 100 periodistas de todo el mundo consultados por France Football; otra, la votación digital en la que pueden participar internautas de todo el planeta. En ambas ganó Messi con amplitud.



Los tres candidatos cumplían ampliamente los tres requisitos, aunque hay matices, claro. Y no hubo sorpresas ni en el orden: 1) Leo, 2) Haaland, 3) Mbappé.



Mbappé era el primer descarte: marcó 51 goles en ese lapso (entre el PSG y la selección), pero ganó un solo título: campeón francés, aunque fue declarado el mejor del torneo. Le da brillo a su foja el haber llegado a la final del Mundial en Catar y ser el goleador del campeonato. Una palabra define su fútbol: potencia. Es un guepardo. Posiblemente el futbolista de mayor poderío físico de la historia entre los grandes-grandes. Es una combinación de fuerza, velocidad y agilidad por partes iguales. Son sus herramientas para el gol. Si la tira larga, se fue, nadie puede igualarle la línea. El secreto para marcarlo es encimarlo y anticiparlo. Es romperredes sin ser de área, arranca de atrás, desde la punta izquierda, hace la diagonal y busca los tres palos. Tampoco posee una técnica refinada, en el uno contra uno gana por rapidez, no por talento o engaño, y muchas veces, por su propio vértigo, se le ensucian o estropean jugadas prometedoras. Es muy fuerte de la cabeza. Tiene alma de número uno y se prepara para ello. Aprende, ha perfeccionado su remate, sobre todo de derecha, lo ajusta al palo. Ya es el encargado de los penales y tiros libres en el PSG y en la selección. Eso le ayudará estadísticamente. Sus puntos negativos: no elabora juego, necesita de un asistidor que lo habilite en profundidad (en el PSG era Messi, en Francia, Griezmann). No pasa bien la pelota, diríamos que sorprendentemente mal muchas veces. Estaba claro que llegaría al podio, pero no coronaría. Es un futuro ganador.

Lionel Messi, con su Balón de Oro. Foto: EFE y AFP

En su primer curso en Inglaterra, Erling Haaland demostró que es un vikingo feroz: no sólo ganó el triplete (Premier League, Copa Inglesa y Liga de Campeones), además marcó 56 goles. Y a los 22 años. ¡Bestial…! Llega a la red por diversos caminos: de atropellada, de cabeza, de rebote, contratacando con espacios, estando en el área, volando por el aire, como el extraordinario tanto que le marcó al Borussia Dortmund en Champions. Es un salvaje del gol. Al principio se pensó en un grandote torpón parado en el punto del penal, nada que ver, tiene mucha movilidad, arranca de atrás, cuando sale del área participa del circuito de armado del equipo y sabe jugar, entrega muy bien la pelota y le pega con precisión. Mide 1,94 y tiene una carrocería que le da para aguantar a los zagueros, incluso voltearlos, pero lo más importante en él, además de su olfato goleador, no es la fuerza sino la colocación: siempre está donde cae la pelota. Es instinto. Y define con el manual. Eso sí, es un modelo que no trae de fábrica la habilidad ni el amague, la gambeta o el enganche. Despierta bramidos, no suspiros.



Y Messi… Su cosecha ha sido el título de campeón francés -como Mbappé- en el que fue elegido mejor jugador extranjero. Y el Mundial, nada menos. Esto último desnivela, pesa toneladas. El campeón y la estrella de Catar 2022, donde marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Y, de propina, se fue a revolucionar el fútbol de Estados Unidos. Fichó por el peor equipo y lo convirtió en referencia mundial. Es el rey del pase-gol. Crea, conduce, asiste y convierte. Todo el repertorio. Leo hizo 39 goles en el período de elegibilidad del Balón de Oro, menos que Haaland y Mbappé, pero los dobló en asistencias. Igual, en Messi, el gol es un tópico más. Y está el juego ¿no…? En este punto les lleva kilómetros, a ellos dos y al resto del gremio.

Lionel Messi, con su Balón de Oro. Foto: AFP

Generalmente, para el análisis de posibilidades en estos premios se enumeran goles y logros, no juego, ítem fundamental. ¿Cómo explicarlo…? Si Italia ganara el Mundial 2026 empataría con Brasil: tendrían cinco coronas cada uno. ¿Qué diremos en ese caso, que son iguales porque tienen cinco Mundiales los dos…? No, el fútbol brasileño ha sido a lo largo de la historia infinitamente más que el italiano. Ha tenido decenas de genios de la pelota contra algún que otro crack de Italia (¿Roberto Baggio…?), ha dado festivales de bola, es la excelencia, la clase, la magia. Eso mismo es Messi frente a todos los demás futbolistas. Haaland y Mbappé nunca llevarán el balón como Leo ni harán sus pases maravillosos, ni tendrán su clarividencia, jamás podrán hacer el desborde de Messi ante Gvardiol, de Croacia, ni la asistencia para el gol de Molina ante Holanda ni sus goles deliciosos de tiro libre. Nadie juega como él. Y está su impresionante regularidad. El lunes 16 de octubre cumplió 19 años en Primera División (¡diecinueve…!), el martes le metió dos golazos a Perú. Los otros son goleadores, no genios. Hay Haalands y Mbappés, puede haber Vinicius y De Bruynes, no Messis.

Messi se lleva el octavo Balón de Oro a las vitrinas de su casa. Foto: AFP

Ahora, en la etapa de la sabiduría, Leo ha tenido una temporada de ensueño, la de entregar delicadezas, genialidades, piezas futbolísticas de antología. Lo reconocen sus colegas, es el ídolo de todos los jugadores. En la elección digital, el público dio su veredicto: 38,9% para Leo y 61,1 restante para los otros veintinueve de la lista. Por eso y por la percepción general, nunca estuvo tan claro: debía sumar su octavo galardón. Que pudieron ser diez o doce. "Si el Balón de Oro fuera realmente para el mejor jugador, Messi lo ganaría todos los años", reflexionó Gary Lineker.

Ronaldo Nazario, Michael Owen, Thierry Henry, Jamie Carragher, Eden Hazard, Ronald Araujo y el ambiente en general se manifestaron en favor del 10. Menos el madridismo, que está enfadao (siempre está enfadao si no lo recibe un madridista).



Calma, cuando Messi se retire el Balón de Oro será más democrático. Palabra.





JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

