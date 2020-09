Las 5 frases claves de Messi al confirmar que se queda en el Barcelona

“Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep María Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona. Él (el presidente) siempre dijo que al final de temporada podía decidir si me quería ir y no cumplió su palabra”.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones de euros, que es imposible. La otra forma era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo".

“La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada (en el Barcelona), se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

“Hay un entrenador nuevo (Ronald Koeman) y una idea nueva. Eso es bueno, pero hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”.