La estrella argentina del París SG, Leo Messi, es uno de los cuatro jugadores de la plantilla del PSG que han dado positivo al Covid-19, anunció el club francés, un tema que ha dado mucho de qué hablar.

Messi está en cuarentena en Argentina y mientras se recupera se buscan culpables de su positivo.



El futbolista estuvo en una fiesta con su esposa en los últimos días del 2021 y allí, probablemente, resultó contagiado, pues varios asistentes a la misma informaron de su positivo.

La defensa del DJ



Fer Palacio, el DJ oficial, estuvo en la reunión de los Coscu Army Awards, el evento al que fue Messi y del que varios salieron contagiados.



Todo apuntaba a la Palacio era positivo y a él le echaron la culpa de haber infectado a Messi, pero el DJ salió en su defensa, pues las redes sociales se inundaron de duros mensajes hacia él.



"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", dijo Fer Palacio en su cuenta de Instagram y luego también subió su PCR a Twitter.



La verdad es que Messi sigue en su casa, recuperándose, sin síntomas delicados y a la espera de poder viajar a Francia para reintegrarse al PSG.

