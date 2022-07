Lionel Messi puede ser el futbolista más conocido de todo el planeta. El astro brilló con el Barcelona, le dio a Argentina un título de Copa América después de 28 años y hoy juega en el PSG, al que aspira a llevarlo a lo más alto de Europa.

Messi, que acaba de cumplir 35 años, solamente en Instagram tiene más de 345 millones de seguidores. Sin embargo, no falta la persona que ni siquiera tenga claro cómo se llama.



El viral cambio de nombre de Lionel Messi



Así le pasó a una fanática argentina, hincha de Estudiantes de La Plata, según su perfil. Estaba de vacaciones en Ibiza y vio de lejos a Messi.



Inmediatamente, la joven sacó su teléfono celular y comenzó a grabar. Y ahí vino el blooper.



“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer. O sea... ¿Qué? ¿Sos vos, Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”, dijo la joven, primero, grabándose en modo selfie, y luego, dando la vuelta para enfocar hacia donde estaba el astro.

"Leonardo Messi":

Por comentarios sobre este video pic.twitter.com/EbSNDkEusY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 3, 2022

Sol González, la protagonista del video viral con Lionel Messi. Foto: Instagram

La publicación original se hizo en Tiktok, donde poco a poco el error se hizo viral y tuvo más de 690 mil visualizaciones.



En charla con el diario La Nación, de Argentina, Sol González, la protagonista del video, reveló que no fue un error.



“No fue una confusión, para nada, fue a propósito que nombré así. También jugué con la palabra “buenardo” al decir ‘Leonardo’. Fue a modo de chiste y se viralizó”.



Sol logró tomarse una foto con Messi, que publicó en todas sus redes sociales. E insistió que el cambio de nombre fue más una broma que un error.



“Juego al hockey, soy hincha fanática de Estudiantes de La Plata, tengo algo de conocimiento del deporte, y más del fútbol. O sea, sabía que se llamaba Lionel. Fue a modo de chiste y quedó”, dijo.

No es la primera vez que a Messi lo llaman Leonardo



Curiosamente, no es la primera vez que a Messi le cambian el nombre, sea por error o por chiste. En la temporada 2004-2005, la firma Panini, muy conocida por elaborar álbumes de láminas de fútbol, incluyó a Messi por primera vez en la colección de la Liga Española.



Messi, que aún no había debutado con el Barcelona, salió con otro nombre en la lámina, curiosamente, el mismo del error-chiste de Sol González: Luis Leonardo Messi.

