Prís Saint-Germain salió derrotado de local en el Parque de los Príncipes frente a Lorient por 3-1 y dejó de nuevo dudas sobre el rendimiento del equipo, ya que tras el fracaso en Champions League, el club parisino busca al menos triunfar en Ligue 1 de Francia. Y en este escenario, hay interrogantes con el futuro de Lionel Messi.



(Le puede interesar: Messi tuvo inesperado viaje a Arabia y desata ola de rumores: ¿a qué fue?)

En la derrota estuvieron jugadores como Kylian Mbappé y Lionel Messi, quienes no pudieron hacer nada para evitar la estrepitosa derrota de PSG en esta fecha 33 de la Liga de Francia.



Luego de ese mal resultado, Lionel Messi, su máxima estrella, aprovechó su día de descanso y terminó viajando de manera inesperada a Arabia Saudita, país que ha sido vinculado recientemente ante la posible no renovación con PSG.



La verdad sobre la llegada de Lionel Messi a Arabia Saudita es que el astro argentino tenía que cumplir una cita en su rol de Embajador de Turismo, pero en los medios locales no dudaron en especular una posible negociación para arribar la próxima temporada al fútbol de ese país donde se encuentra Cristiano Ronaldo.

¿Sanción a Messi?

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi celebra con PSG. Foto: EFE

Sin embargo, el viaje generó crisis en PSG: Según información de RMC Sport, "el PSG tomó la decisión el martes por la noche de suspender a Lionel Messi por dos semanas con efecto inmediato, para su viaje a Arabia Saudita. Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error".



El medio agrega que el Paris Saint-Germain "inició este clásico procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna. No se harán más comentarios desde el club".



L'Equipe también conforma la sanción al jugador, lo que genera una nueva crisis en PSG, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del jugador.

🔴 Selon nos informations, le PSG a pris la décision de sanctionner Leo Messi pour sa virée en Arabie saoudite. L'Argentin est suspendu pour deux semaines avec effet immédiat. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2023



DEPORTES

Más noticias de deportes