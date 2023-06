"Lionel Messi ha decidido. Su destino: Inter de Miami", informó el periodista Guillem Balagué, biógrafo del '10' argentino, a través de un tuit publicado en las últimas horas.

'Lionel Messi fichará por el Inter de Miami': biógrafo del '10' argentino

En una nota publicada en el portal de la cadena británica 'BBC', Balagué, autor de la biografía de Messi, aseguró que el astro argentino fichará por el Inter de Miami.



"Quería quedarse en Europa una temporada más, pero al no recibir ofertas satisfactorias tuvo la elección directa entre Inter Miami (EE. UU.) o Al Hilal (Arabia Saudí)", explicó.



"Fue fuertemente inclinado a estar a favor de mudarse a Arabia Saudí, donde se habría unido a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la liga en un acuerdo que no pudo ser igualado financieramente", reveló el biógrafo de Messi.



Balagué, reconocido periodista español, aseguró que el acuerdo del '10' argentino incluiría unos acuerdos comerciales con la firma alemana Adidas y la empresa norteamericana Apple.



Messi has decided. His destination: Inter Miami



Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023

¿Por qué Messi no regresaría al Barcelona?

El '10' podría volver a vestirse de azulgrana Foto: EFE

Según el biógrafo del argentino, Messi no volvería al Barcelona por limitaciones del 'fair play' financiero.

Esto, luego de que trascendiera en los últimos días la visita de Jorge Messi, padre y agente del '10', a las oficinas del cuadro catalán.



Asimismo, hace unas semanas, la agencia francesa AFP había asegurado que Messi sería nuevo jugador del Al Hilal, de Arabia Saudí. Sin embargo, dice Balagué, la oferta no habría sido del mismo valor que la del Inter de Miami.

