Lionel Messi no salió del FC Barcelona de la mejor manera o como él hubiese querido. Era el club de sus amores, y se vio 'traicionado' por la institución para emprender el viaje y el cambio de rumbo con destino a la capital francesa donde sigue dando de qué hablar dentro de la cancha.



Al final, su historia como culé no tuvo el final feliz que habría deseado. Y ahora, gracias a una filtración de la prensa española, se conoce que igual parecía no haber otra opción, pues los directivos del club no guardaban mayor cuidado para hablar de él.

'Enano hormonado'

Lionel Messi Foto: Bertrand Guay. AFP

Todo explotó en tiempos de Josep María Bartomeu como el presidente del FC Barcelona, época en donde, el cuerpo directivo de la presidencia del club intercambió mensajes en contra del rosarino, puesto que le reprocharon su actitud y su liderazgo dentro y afuera de la cancha, que supuestamente estaba complicando al equipo. La renovación de Luis Suárez y la de Jordi Alba, fueron los principales problemas.



Sin duda alguna, Lionel Messi no estaría para nada a gusto con los dardos que le han tirado en el Barcelona. Seguramente, arropado por la afición del equipo culé no tendría ningún problema, sin embargo, en la época de Josep María Bartomeu como presidente de la institución, fue cuando explotó todo con sus acompañantes en la presidencia. Por medio de mensajes de WhatsApp donde figuraba Bartomeu y directivos, lanzaron incesantes críticas contra Lionel, uno de los máximos ídolos del equipo.



Le achacaron que se tomó mucho protagonismo en decisiones que "perjudicaron" al Barcelona y tiraron con todo fuertes mensajes con palabras poco agraciadas. Román Gómez Ponti dijo: "Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él".



Además, continuó diciendo que estas decisiones impactaron fuertemente contra el club, "yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)".



Como si fuera poco, no contento, envió dardos muy fuertes contra el argentino donde señaló presuntas trampas que puso Lionel Messi, "y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barcelona la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico WhatsApp: "presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)".

*Con información de Futbolred