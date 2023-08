Lionel Messi es un hombre "muy feliz" en Florida. La estrella argentina celebró este jueves la acogida que ha tenido en el Inter Miami y el hecho de afrontar ya una final con su nuevo equipo, el sábado contra el Nashville SC, en la Leagues Cup.

En su primera rueda de prensa como jugador del club floridano, 'la Pulga' se mostró muy agradecido por lo que ha vivido desde su llegada a Estados Unidos, hace poco más de un mes.



La razón

"Yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, de la vida, y elegí este lugar por eso", dijo en una sala abarrotada de periodistas en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, unos 50 km al norte de Miami.



"Estoy muy feliz de la decisión que tomé y no solo por lo deportivo, por como vamos, sino por mi familia, por como vivimos el día a día, la ciudad, esta nueva experiencia".

Lionel Messi Foto: AFP

Messi ha celebrado sus goles de una manera muy particular, imitando a los superhéroes de Marvel y lo explicó.



“Mis tres hijos todavía están de vacaciones, todavía no empezaron la escuela, así que todas las noches vemos películas de superhéroes de Marvel. Se les ocurrió la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebración de superhéroes de Marvel. Así empezó todo, y continuamos con ese ritual. Cada vez que veíamos una película nueva, practicábamos un festejo de gol. Pero solo los hago para los juegos de casa, cuando los chicos están acá para que podamos compartir esos momentos. Cuando los veo en la cancha es cuando los hago”declaró al Miami Herald.

