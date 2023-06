Lionel Messi confirmó la noticia. El jugador argentino será nuevo futbolista del Inter de Miami, luego de que esta semana se dijera que su regreso al Barcelona podía ser cuestión de horas.



(El primer aviso: 'Lionel Messi jugará en Estados Unidos': biógrafo suelta 'bombazo' sobre el argentino).

Messi será nuevo jugador del Inter de Miami

Lionel Messi, capitán de Argentina, levantando la Copa del Mundo. Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel

El primero en revelar la información fue el español Guillem Balagué, biógrafo del '10' argentino.



El periodista aseguró, en un texto publicado en el portal de la cadena británicca 'BBC' que Messi "quería quedarse en Europa una temporada más, pero al no recibir ofertas satisfactorias tuvo la elección directa entre Inter de Miami (EE. UU.) o Al Hilal (Arabia Saudí)".



Luego, horas más tarde, el propio Messi confirmó la noticia, en una entrevista con medios catalanes.



"No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami", dijo Messi.



"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", añadió.



"Tenía muchas ganas (de regresar a Barcelona), mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", prosiguió.



El Inter de Miami, con 16 partidos jugados, marcha en el último puesto de la Conferencia Este, de la Major League Soccer (MLS).

💥 El argentino abre las puertas de su casa en París para hablar de su próximo reto profesional📲https://t.co/tydJuMJ6AM pic.twitter.com/iE1QcKpWFi — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

El efecto Messi en Estados Unidos

Lionel Messi. Foto: Captura de pantalla Dailyfootball, EFE

La noticia de la llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami ha provocado enorme expectación este miércoles en el sur de Florida, donde muchos hinchas del club ya empezaron a solicitar el abono para la temporada 2024 para evitar que se disparen los precios.



Messi, que cumplirá 36 años el próximos 24 de junio, llega a un fútbol en enorme crecimiento.



La MLS firmó un contrato de 10 años con Apple para transmitir todos los partidos de la liga en directo en 'streaming' y en los últimos años ha atraído a estrellas como el galés Gareth Bale, el italiano Giorgio Chiellini, el brasileño Douglas Costa o el argentino Sebastián Driussi, entre muchos más.



A un año de la Copa América y a tres del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, Messi daría un impulso vertical al 'soccer'.

*Con EFE