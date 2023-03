El volante Rodrigo de Paul se ha convertido en la última época en uno de los ‘escuderos’ de Lionel Messi en la Selección de Argentina, el jugador de 28 años es una de las personas más cercanas al astro argentino y sus constantes declaraciones en los medios siempre dan de qué hablar.

En una reciente entrevista de Rodrigo de Paul para El Alargue de la Cadena Ser de España, el jugador del Atlético de Madrid habló de diversos temas como su actualidad en el club español, la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y su relación con Messi.

Una de las respuestas más virales del centrocampista albiceleste fue cuando habló del futuro de ‘Leo’. En la charla con el periodista Manu Carreño, de Paul lanzó una de sus bromas e invitó a Messi a que se vista con los colores del Atlético de Madrid la próxima temporada.



“Que (Leo) venga para acá (Atlético de Madrid). A Angelito Correa le decimos que le dé la 10, le buscamos algún 'departamentito' por el centro de Madrid”: fueron las palabras del argentino.

Lionel Messi se lamenta tras la eliminación del PSG en la Liga de Campeones. Foto: Ronald Wittek. Efe

Además, ‘Rodri’ dedicó unas palabras de elogio al referirse sobre su capitán en la albiceleste: "Lo que hace Leo Messi es magia. Vives con la sorpresa de qué va a hacer y nunca terminas de entenderlo. Es un extraterrestre. Cuando piensas que no te ve, te deja solo contra el arquero, cuando piensas que está cansado, tiene una marcha más... no deja de sorprenderte".

Posible salida de Messi del PSG

No es una hipótesis lejana ver a Lionel Messi con otra camiseta la próxima temporada, desde su salida del Barcelona en el 2020, el astro argentino no ha logrado desplegar su mejor fútbol en el París Saint Germaín y tras la dura eliminación del equipo en los octavos de final de la Champions League, el 10 es uno de los señalados a salir del club.



El jugador de 35 años de edad no tiene su continuidad asegurada en Francia, su contrato con el PSG finalizará este 30 de junio y las negociaciones de renovación se han estancado. Según el diario l’Equipe, los parisinos no pueden ofrecerle las mismas sumas de dinero que actualmente gana el jugador que podría ser agente libre en el mercado de verano.

Oferta tentadora de Medio Oriente

Además, en los últimos días se ha especulado en la prensa europea con una oferta irrechazable que llegaría sobre la mesa de Lionel Messi. Según el diario Marca, Al Hilal de la Liga Profesional Saudí le ofrecería cerca de 220 millones de euros por temporada, cifra que se divide entre el salario del futbolista y los derechos de imagen.



