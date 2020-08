De grande a grande: Messi despide y elogia a Iker Casillas

El fútbol sigue hablando del retiro de Iker Casillas, el portero titular de la Selección de España que ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y que obtuvo tres Ligas de Campeones con el Real Madrid, entre otros grandes títulos.

No solamente sus antiguos compañeros se han referido con grandes elogios a su carrera. También varios de sus rivales. Es el caso del argentino Lionel Messi, quien destacó lo logrado por el arquero, cuyo último equipo fue el Porto.



(Lea también: ¿Es real la opción de James al Atlético de Madrid? Habla su presidente)



"Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente de en Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo", dijo Messi, en un mensaje publicado por el diario español As.



"Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos", agregó el argentino.



Ya en su momento, Casillas también había destacado su rivalidad con Messi. "¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas", dijo en su momento.



Otros dos símbolos del Barcelona, Gerard Piqué y Sergio Busquets, también enviaron su mensaje destacando la carrera de Casillas.



(Le puede interesar: La insólita propuesta del Zaragoza, tras perder a Luis Suárez)



"Siempre fuiste un ejemplo a seguir en el campo y fuera de él. Gracias por todo Iker Casillas", le dedicó Piqué.



"Grande Iker Casillas. Enhorabuena por tu carrera y el legado que dejas. Ejemplo de todo, fue un placer jugar contigo y contra ti. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa", dijo Busquets, quien además es amigo del ahora exportero.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes