El astro Lionel Messi anotó dos goles y dio una asistencia este martes en la goleada del Inter Miami 4-0 ante el Atlanta United, que selló su clasificación a las eliminatorias de la Leagues Cup.

Messi, que ya había anotado un gol decisivo en su debut con el Inter, firmó dos dianas en los minutos 8 y 22 y dio la asistencia de uno de los otros dos tantos de Robert Taylor, antes de marcharse sustituido en el 78 bajo una enorme ovación del abarrotado estadio DRV PNK.

(Lionel Messi derrocha magia en Inter Miami: vea sus nuevos golazos)(Video: incómodo momento de Lionel Messi en un shopping de Miami por culpa de sus fans)

Curiosa imagen

Con seis puntos en sus dos partidos, el Inter se garantizó el primer lugar del grupo Sur 3 y un boleto a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, torneo que reúne durante un mes a los 47 equipos de la MLS y la liga mexicana.



En dos partidos con el Inter lleva tres goles y deja muchos motivos para soñar. Poco después Almada falló un penalty para el Atlanta, sellando una noche para olvidar.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi anota con Inter. Foto: AFP y EFE



Con la victoria de este martes, el Inter accede a los dieciseisavos de la Leagues Cup, que empezará el 2 de agosto, y ofrece a Messi una temprana oportunidad de pugnar por su primer título de clubes fuera del fútbol europeo.



Esta competición entrega tres boletos para la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, vía de acceso al Mundial de Clubes, y luce como una opción más prometedora que la MLS, donde el Inter es último clasificado, suma 11 partidos sin ganar y tiene un largo camino por remontar para alcanzar los playoffs.

La celebración

Messi, en su nueva etapa, se ha destacado por sus goles, su rol de figura y la celebración de sus goles.



No se sabe de qué se trata y hay varias versiones, pero él no se ha referido al tema.



Estira el brazo y abre la mano como para agarrar una copa, pero no se sabe a qué se refiere.

(Miguel Ángel 'Superman' López: decisión del Team Medellín tras sanción de la UCI)