Argentina sufrió una derrota tan dolorosa como inesperada ante Arabia Saudita por 2-1 en su debut en el Mundial-2022, este martes en Lusail, y el equipo de Lionel

Messi se complica de entrada su futuro en la competición.

Los sauditas, que lograron la primera gran sorpresa del torneo, parecían sobre el papel el equipo más débil del grupo C, que completan México y Polonia, y todo comenzó bien para la Albiceleste con un tanto de penal de Lionel Messi (minuto 10), pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saleh Al Sheri (48) y Salem Al Dawsari (53).

Duro y claro

El resultado. “Es una decepción y un golpe muy duro para todos, pero no queda otra sino levantarnos, y ganar para recuperarnos”.



El golpe. “Es un grupo que se destacó siempre por la fortaleza grupal y es un momento para demostrarlo. Hay que estar más unidos que nunca. No es fácil arrancar de esta forma. Que la gente siga confiando”.



Las fallas. “Tuvimos las situaciones de los goles anulados que fueron muy finas. En ese momento encontramos ocasiones fáciles, pero caímos en el error del fuera de lugar”.



El problema. “Nos pusimos abajo, nos desesperamos y perdimos el funcionamiento de siempre, comenzamos a tirar centros”.



México. “Sabemos que ganándole nos volvemos a acomodar. Dependemos de nosotros y la idea en Qatar es ganar todo lo que nos resta”.

