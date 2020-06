Las 33 frases que mejor definen a Messi en su cumpleaños 33

Los adjetivos se agotan para describir lo que hace Lionel Messi cada que sale a la cancha. El mundo contiene la respiración para verlo driblar y anotar, para ver qué truco sale de su diminuto cuerpo, con qué destreza y con qué engaño.



Su cumpleaños número 33, este miércoles 24 de junio, es una buena oportunidad para recordar frases curiosas, profundas, literarias o poéticas con las que diferentes personalidades intentan explicar lo inexplicable: el juego de Messi.

1. Eduardo Galeano (escritor)

“Así como Maradona lleva la pelota atada al pie, Messi lleva la pelota dentro del pie. Lo cual es un fenómeno físico. Inverosímil”:



2. Juan Villoro (escritor)

“Messi aún no alza el trofeo definitivo, pero ha demostrado que un gigante puede ser talla S”.



3.Luis García Montero y Jesús García Sánchez (escritores)

“Cuando Messi recibe la pelota se para el tiempo y las porterías aguantan la respiración”.



4.Jorge Valdano (exfutbolista, escritor)

“En el caso de Messi, esa actitud de mosquita muerta no es más que su primer amague”.



5.Jorge Valdano (exfutbolista, escritor)

"Maradona tenía el vicio del artista, mientras que Messi posee todas las virtudes del buen artesano”.



6.Jorge Valdano (exfutbolista, escritor)

“Messi es Maradona todos los días".

Lionel Messi y sus compañeros celebran su gol. Foto: EFE

7.Jorge Barraza (periodista y escritor)

“Llamarse Messi hoy en día significa hacerse cargo del resultado”.



8.Eduardo Sacheri (escritor)

“No es culpa de Messi ser un superdotado. No lo eligió. Lo habrá cultivado, mejorado, perfeccionado. Pero evidentemente nació con algo. Como el que nace con habilidad para las artes plásticas o para tirar piedrazos con gomera” .



9.Luis Enrique (DT de España)

`”Estamos hablando de un genio, estamos hablando de que es como Matrix. La imagen de repente se ralentiza y uno puede hacer lo que quiera: eso es lo que hace Messi”.



10.César Luis Menotti (exentrenador)

“Messi es como un cazador de codornices que caza 1.000 y, cuando caza 999, dicen que no está bien”.



11.Pep Guardiola (entrenador del Manchester City)

"A Messi no hay que sacarlo nunca, ni para la ovación".



12.John Carlin (periodista)

"Messi es mucho más que una persona inteligente. Es un genio que reserva toda su expresividad para el campo de fútbol".

Lionel Messi, delantero argentino del Barcelona. Foto: Reuters



13.Jorge Valdano (exfutbolista, escritor)

"El mejor es Messi y el segundo, Messi lesionado".



14. Arsene Wenger (entrenador)

"Messi es un jugador de Play Station. Las cosas que son imposibles, él las hace posibles".



15.Javier Mascherano (futbolista):

"Aunque quizás no sea humano, es bueno que Messi todavía piense que lo es".



16.Eduardo Sacheri (escritor)

"Messi se volverá un personaje literario si no gana un Mundial. Ojalá que no pase".



17.Martín Caparrós (periodista y escritor)

"Messi juega como si todo lo que hace fuera lo más normal del mundo . Lo ves jugar y decís: 'Claro, yo también habría gambeteado a esos cuatro'".



18.Roberto Saviano (escritor)

"Las jugadas de Messi son comparables a las sonatas de Arturo Benedetti Michelangeli, a los rostros de Rafael, a la trompeta de Chet Baker, a las fórmulas matemáticas de la teoría de los juegos de John Nash, a todo lo que deja de ser sonido, materia, color, y se convierte en algo que pertenece a todos los elementos, a la vida misma.”



19.Aflredo di Stéfano (exfutbolista)

“Da muchos toquecitos mientras va en carrera. Eso lo han hecho muy pocos jugadores. Pero a mí, lo que más me gusta es su picardía. Marca la diferencia porque es muy vivo”.

Messi y su espectacular cobro. Foto: Twitter del Barcelona



20.Radomir Antic (entrenador serbio)

“Messi es el Mozart del fútbol.”



21.Guardiola (entrenador)

"¿Y qué si no le gusta leer? Que lean los demás y él juegue como juega”.



22.Manuel Rivas (escritor español)

"Messi es el Charles Chaplin del fútbol”.



23.Michel Platini (exfutbolista)

“Messi es un asesino, nunca se cansa”.

24.Víctor Hugo Morales (periodista)

"Las olas de Messi tocan las playas de Maradona”



25.Víctor Hugo Morales (periodista)

“Si Maradona fue ‘barrilete cósmico’, Messi sería ‘la pulga atómica’”.



26.José Luis Chilavert (exfutbolista)

"Maradona no ganó ni el 1% de todo lo que ganó Messi".



27. Santiago Segurola (periodista español)

"Hace tiempo que Messi se dio el gusto de desbordar a los periodistas con la misma naturalidad que regatea a defensas y supera a los porteros. No encontramos las palabras para contenerle. Messi ya sólo es material para los poetas”.

Lionel Messi, delantero argentino. Foto: Tomado de @FCBarcelona_ES



28. Arturo Vidal (futbolista)

"Messi es un extraterrestre que juega con los humanos".



29. Juan Villoro (escritor mexicano)

"Su obsesiva manera de jugar es la del niño o el autista. También la del genio".



30. Wayne Rooney (futbolista)

"Cristiano es un asesino, pero Messi te tortura antes de matarte".



31.Carlos Queiroz

"Hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la Fifa".

32. Xavi Hernández (exfutbolista)

"Messi puede hacer de Xavi, de Rakitic, de Busquets, de Iniesta, de Suárez... Lo hace todo bien. Si lo pones de central, pues también sería el mejor zaguero central del mundo. Si te quiere quitar el balón, te lo roba. Si se propone driblarte, te dribla. Si quiere dar un pase, da la mejor asistencia del mundo. Si patea los tiros libres, te los mete por el ángulo".



33. Piqué (futbolista)

"Es como de las caricaturas, lo ves que te está desafiando, te encara y todavía con eso no le vas a quitar la pelota".



