En Argentina no olvidarán jamás que Lionel Messi les dio el título Mundial en Catar. En Francia no olvidarán que se los quitó. De un lado lo veneran con religiosa devoción: es un Messi intocable, alabado, como si no fuera futbolista sino una estampita divina y milagrosa. Del otro lado lo condenan con silbidos que son como latigazos. Y si en su tierra santa parece que luce una aureola sobre la cabeza, en París lleva una corona de espinas. El Messi campeón no está tranquilo: se lo pelean sus devotos y sus ateos.



Messi descendió de su cielo hace un par de semanas para celebrar en su país. Estuvo con su gente, jugó dos partidos de festejo para conmemorar el título mundial, recibió innumerables reconocimientos, coronas y cetros, habló más de lo que habla siempre, y su voz estuvo impregnada de poder divino. Sus gestos, sus palabras regaban alegría, tanto como el sudor que dejó en la hierba de los estadios de Catar, cuando se hizo mito. Pero cuando se despidió de sus feligreses y retornó a París, se encontró con un camino en llamas donde se cocina su posible salida, y mientras tanto, el Barcelona eleva sus oraciones a ver si el milagroso vuelve a su casa.

De los vivas a los silbidos

El futuro de Messi en el PSG, en el aire con posible regreso al Barça Foto: EFE

A Messi le bastó tomar un avión y atravesar el océano para descender a los infiernos, retorno al calvario, con la pesada cruz en la espalda. El Messi del Paris Saint Germain no es el todopoderoso de Argentina ni el aclamado ídolo de Argentina.



En el Parque de los Príncipes, casa del PSG, facciones de la afición lo reciben con silbidos, lo juzgan con abucheos multitudinarios, como si no fuera Messi campeón mundial. Lo quieren fuera, lejos, desterrado, y se lo hacen saber en la palestra de las gradas. Es la condena que le han asignado por no ser el Messi que ellos adquirieron, el que ellos esperaban.



Desde que se fue de Barcelona, Messi no ha cumplido en París lo que su nombre exige. Los parisinos le dieron la bienvenida en 2021 con la ilusión de los que creen en milagros y tiene en frente al que mejor los hace. Pero los milagros, si existen, no son de repetirse muy a menudo. Messi se rodeó de otras estrellas, de Mbappé y Neymar, y parecía que PSG iba a ser la nueva máquina de ganar en Europa. Pero no.



Hoy el París está fuera de la Liga de Campeones, eliminado en octavos por el Bayern Múnich, aplazando una vez más el sueño de conquista, tal como en la temporada anterior, y además quedó eliminado de la Copa de Francia tras caer ante el Marsella en octavos.

¿Qué piensan de los silbidos y abucheos a Messi en el Parque de los Príncipes? pic.twitter.com/J5GJr4C52d — Ciro Procuna (@cprocuna) April 4, 2023

Así que al PSG solo le queda la Liga francesa (es líder con 69 puntos y este sábado venció a Niza 0-2 con un nuevo gol de Messi), lo cual es una costumbre que no limpiará las heridas, aunque si no la gana arderá la torre Eiffel... En PSG Messi lleva 20 goles en dos temporadas, con el de este sábado se convirtió en el mejor anotador en clubes de Europa, con 702, uno más que Cristiano Ronaldo. Pero no es suficiente. En París no quieren milagros ocasionales ni milagros de consolación. Necesitan un dios que haga el milagro universal y no descanse el domingo. Un dios de tiempo completo.

Hoy los que clamaron por su llegada, claman por su marcha. Y más después del Mundial, cuando los franceses se quedaron mirando la copa, lo que exacerbó el malestar: Messi no les dio la gloria europea, pero sí les arrebató la gloria mundial.

En el Mundial querían el nuevo contrato, Messi quiere muy buenas condiciones, pero con todo lo que pasó en Catar ya no querían renovarlo al mimo presupuesto". FACEBOOK

“En el Mundial querían el nuevo contrato, Messi quiere muy buenas condiciones, pero con todo lo que pasó en Catar ya no querían renovarlo al mimo presupuesto. Es complicado el estado del PSG. Ahora solo quieren Mbappé, Mbappé y ponerlo como estrella total. Tampoco están contentos con la eliminatoria en la Champions”, le dice a EL TIEMPO Romain Molina, periodista y escritor francés.

¿Vuelve a Barcelona?

Lionel Messi, en partido del PSG. Foto: AFP

Menos de una semana después de que Messi fuera chiflado en las tribunas del Parque de los Príncipes, hubo respuesta bajo otro cielo, desde Barcelona. En el Camp Nou, donde el club catalán enfrentaba al Real Madrid en la Copa del Rey, los hinchas lo invocaron a distancia: al minuto 10 gritaron la consigna: “¡Messi, Messi, Messi!”.



Barcelona fue destrozado 0-4, lo que aumentó el clamor. “Allí lo silban y aquí lo aclamamos...”, dijo Joan Gaspart, expresidente del club culé, en TyC Sports. “Si se decide por lo económico, quizá tenga mejores ofertas; pero si es con el corazón, no habrá lugar en el mundo en donde se lo quiera tanto como aquí”.



Messi, que termina contrato con PSG el 30 de junio, acaba de recibir una oferta del fútbol de Arabia. El Al-Hilal le ofreció 400 millones de euros al año, 359 millones más de lo que percibe anualmente en PSG, y la respuesta habría sido negativa. Mientras tanto, el Barcelona lanza anzuelos.

El diario Sport dice que el plan de repatriación está en marcha. “Si Messi decide romper las negociaciones de renovación con el PSG, el Barça entrará en escena. Y ahí sí que plantearía una oferta económica atractiva, pero dentro de sus posibilidades”.

Mundo Deportivo indica que el regreso de Messi estaría marcado porque el club azulgrana cumpla con los límites de la masa salarial, “que ahora mismo está excedido en 200 millones de euros”. Agrega que el contrato sería por una temporada.



Y Marca no se queda atrás. Este sábado publicó un artículo titulado 'Leo Messi, el salvavidas del Barcelona', en el que expresa: "Messi sería el salvavidas del Barcelona, tanto a nivel económico como deportivo. Laporta necesita crear confianza en los inversores del Espai Barça y de otros posibles patrocinadores que quieran unir su nombre al club azulgrana".



Y así está el panorama para Messi, que hizo el milagro argentino en Catar, pero no ha podido reinar en París, donde a cambio de ser un dios parece un cristo de espaldas.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

