Lionel Messi se alista para su estreno en una nueva edición de la Liga de Campeones, con el PSG, a pocos meses de su gran desafío en el Mundial de Catar con Argentina.

Messi es noticia también fuera de las canchas, pues en las últimas horas se ha conocido por versiones de prensa que el jugador habría hecho una muy mala inversión.

¿Mala inversión de Messi?

Las informaciones de la prensa internacional, que citan principalmente a El Periódico de Ibiza, indican que Messi habría adquirido una mansión en Ibiza por valor de 11 millones de euros, pero no la puede habitar.



El futbolista adquirió la mansión el pasado 3 de febrero, sin conocer los problemas que arrastraba la propiedad. La vivienda era propiedad de un ciudadano suizo.



La dificultad es que la construcción tiene varias habitaciones en el garaje, por lo que el Ayuntamiento de Sant Josep no concedió el final de obra y el Consell d’Eivissa tampoco otorgó la cédula de habitabilidad.



La mansión, de más de 16.000 metros cuadrados de superficie y una piscina de 92 metro, no dispondría de licencia de construcción ni de de cédula de habitabilidad porque el anterior propietario, al parecer, realizó obras de forma ilegal.



La casa está ubicada en el municipio de Sant Josep, en la localidad de Cala Tarida, y cuenta con 568 metros de territorio construido.

Tiene una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16,79 metros, otro anexo de 38,85 metros y una piscina de 92 metros.

El representante legal del futbolista aceptó firmar la compraventa pese a no confirmar si existía el fin de obra.https://t.co/enyOS4VgSv — Periódico de Ibiza (@periodicibiza) September 6, 2022

Para poder habitar la vivienda, Messi tendría que ordenar que derriben todas las habitaciones construidas ilegalmente. En todo caso, se sabe que sus abogados trabajan con el Ayuntamiento de Sant Josep para regular la vivienda.







