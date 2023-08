Lionel Messi ha revolucionado el fútbol en Estados Unidos. El jugador argentino, gran figura del Inter Miami, se ha encargado de levantar el ánimo y el juego de un equipo que venía en crisis y que ahora empieza a construir una racha de tres partidos sin perder.



El impacto de Messi, inmediato, se ha sentido con emoción en las calles de Miami. No en vano, aquellas imágenes que a su llegada lo mostraban paseando como 'uno más' por la ciudad norteamericana parecen haber quedado atrás, pues sus pasos ahora son seguidos con el mayor detalle por los fanáticos.

Precisamente, en el último juego del astro en Miami, contra el Orlando City (3-1), la emoción fue inconmensurable para varios. Entre ellos, Christian Salamanca, un colombiano que vive desde hace año y medio en Miami y que trabaja como aseador.



A Salamanca, un apasionado por el fútbol, lo terminaron echando de su empleo por pedirle un autógrafo a Messi. Aun así, sostiene que "valió la pena cada segundo".



Lionel Messi, descomunal: otro par de golazos con Inter Miami

Echan a colombiano por pedirle un autógrafo a Messi

Lionel Messi cambia su festejo de gol. Foto: AFP

Salamanca venía trabajando en el último tiempo en una empresa que presta servicios de aseo en eventos. Y aunque hasta el momento no había tenido mayor inconveniente, este miércoles fue su último día de trabajo.



Según le contó a Lucila Marti, periodista colaboradora en La Nación, de Argentina, Salamanca fue expulsado de su empleo tras pedirle un autógrafo a Messi mientras estaba desempeñando su labor.



Lionel Messi, 'humillado' por su hijo: vea el video de su presentación en Inter Miami



“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores. El ultimo fue Messi. Bastó con gritarle ‘¡Hey, campeón del mundo!”, para que se volteara a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la camiseta de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo", contó de entrada.



Luego, tras hacer hincapié en que se saltó el protocolo del empleo para recibir el autógrafo, manifestó que terminó siendo expulsado del trabajo.



"Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo..., pero valió la pena cada segundo", concluyó el aficionado colombiano.

El impacto global de Messi

La llegada de Messi ha presentado un punto de inflexión para el fútbol de EE. UU. En los últimos tres juegos, las tribunas del estadio del Inter Miami se han llenado de figuras del entretenimiento internacional. Y en Buenos Aires, las camisetas con el uniforme del nuevo equipo de Messi se venden hasta en la calle.

