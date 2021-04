Lo que se sabe de la oferta que prepara Barcelona para Messi

El capitán del Barcelona Leo Messi sigue recibiendo homenajes por ser el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana, superando a otro mito del club, Xavi Hernández, en el inicio del encuentro liguero contra el Valladolid.

Y mientras eso pasa, el club catalán prepara la oferta para su renovación, sabiendo que hay más clubes que lo quieren y que el argentino ha dicho que no desea continuar en el equipo.



En España advierten que Joan Laporta, el nuevo presidente, trabaja en la propuesta, que ya con el resto de la junta directiva se ha reunido y analizado las opciones que tienen para retener a Messi.



También se supo que no se han reunido, que Laporta y su gente no ha hecho un acercamiento formal con el entorno de Messi, quien está a la espera.



No se sabe nada de la propuesta, pero en el Barcelona se habla de que es jugosa y que los dirigentes están decididos a que siga en Barcelona.



Laporta sabe que debe ir paso a paso y no quiere sorpresas, por eso las reuniones han sido muy secretas. Se conoció que el fin de semana pasado Barcelona tuvo acercamientos con el agente y el papá de Haaland, la estrella del Borussia Dortmund.



Messi es pedido por el Manchester City y el PSG, clubes que están dispuestos a tirar la casa por la ventana por contar con el argentino.



