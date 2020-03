Otra vez Lionel Messi salvó al Barcelona

Barcelona recuperó el liderato de la Liga española al vencer este sábado en el Camp Nou a la Real Sociedad por 1-0, en la jornada 27, con un gol marcado por el argentino Lionel Messi de penal en el minuto 81.

A seis días después de la derrota de los catalanes contra el Real Madrid, los azulgranas tienen provisionalmente dos puntos de ventaja sobre sus rivales de la capital, que juegan el domingo en el campo del Betis (14º).



Una mano dentro del área del defensa francés de la Real Sociedad Robin Le Normand no fue vista en un primer momento por el árbitro del partido, Juan Martínez Munuera, pero el VAR mostró la infracción, que permitió a Messi marcar a nueve minutos del final.



La Real Sociedad, sexta en la Liga, justificó su buena posición y su presencia en la final de la Copa del Rey, que jugará el 18 de abril contra sus rivales vascos del Athletic Bilbao.



Privado todavía de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, el Barça inició el partido con el tridente ofensivo Messi-Antoine Griezmann-Martin Braithwaite. El danés, fichado a finales de febrero como comodín médico de Dembélé, fue el primero en crear peligro. Su disparo en el minuto 10, igual que el intento de Messi veinte minutos después, se encontró con el guardameta de la Real Sociedad, Alex Remiro.



Buen partido de la Real



Pese a nuevos intentos de Messi o del croata Ivan Rakitic, que lanzó un misil que desvió Remiro en el minuto 64, la Real Sociedad maniató a su rival, gracias a una presión eficaz en el primer período y después de contragolpes bien construidos.



"Sabíamos que sería un partido duro porque veníamos de la derrota en el Bernabéu y la Real está excepcional. Sabíamos que no iba a ser fácil. Proponen buen fútbol. Pero los pequeños detalles nos han dado los tres puntos", afirmó Gerard Piqué a la cadena Movistar. "La mano fue clara, porque le dio en el antebrazo", añadió el defensa catalán.



Por su parte, el Atlético de Madrid (5º) empató 2-2 en casa contra un rival directo en la zona alta, el Sevilla (3º), con lo que continuó fuera de los puestos que clasifican a la próxima Liga de Campeones.



El equipo de Diego Simeone necesitaba la victoria para entrar en el 'Top 4', pero un penal transformado por el argentino Lucas Ocampos en el minuto 43 impidió su victoria y estableció el 2-2, que ya no se movió hasta el final del partido.



Antes de eso, el Atlético había remontado provisionalmente con un penal marcado por Álvaro Morata (32) y un tanto de Joao Félix (36), con un tiro cruzado en el área a pase de Koke Resurrección, reponiéndose de la ventaja inicial del Sevilla, que había abierto el marcador en el 19 por medio del holandés Luuk De Jong.



Empate de Atlético y Sevilla

El Sevilla se mantiene con dos puntos más que el Atlético pero este sábado podría ceder su tercer puesto en beneficio del Getafe, que es cuarto a dos puntos de los andaluces y que recibe en su Coliseum al Celta de Vigo (17º). El Atlético ha empatado tres de sus cuatro últimos partidos ligueros.



Este partido era el último para los 'colchoneros' antes del crucial desplazamiento a Inglaterra, donde defenderá el miércoles en el campo del Liverpool el triunfo 1 a 0 que logró en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



En el primer partido del sábado, el Mallorca (18º) ganó 2-1 en Eibar (16º). Los baleares continúan en puestos de descenso pero suman tres valiosos puntos ante un rival directo por la permanencia. Dani Rodríguez (42) y el japonés Take Kubo (78) consiguieron los tantos del Mallorca en el estadio de Ipurúa, donde los locales apenas pudieron maquillar su derrota en el descuento final, con un tanto de Pedro Bigas (90+2).



AFP