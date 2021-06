Messi perdió el duelo personal con David Ospina

Lionel Messi, el astro del fútbol mundial de los último diez años junto con el portugués Cristiano Ronaldo, tuvo un duelo personal con el portero David Ospina que terminó a favor del colombiano.

El jugador del Barcelona mostró, en su regreso a Barranquilla después de diez años, que, a los 33 años, todavía tiene mucho del talento que lo ha hecho figura.

En el primer tiempo, Messi no fue tan determinante, pero sí estuvo muy activo buscando a sus compañeros. El operativo que intentó Colombia para frenar al ‘10’ y al resto del ataque argentino se estalló en ocho minutos...



No tuvo incidencia en ninguno de los dos goles. En el primero amagó a cobrar el tiro libre de costado, pero el que levantó la pelota para ponerla en la cabeza de Cristian Romero fue Rodrigo de Paul. Y en el segundo tuvo una pequeña falla al tocar atrás. Para su fortuna, la bola le quedó a un compañero suyo.



Pero aunque no estuvo en las acciones de gol, Messi pidió la pelota y llevó a su equipo hacia el arco de Ospina, como cuando metió un bello pase filtrado a Lautaro Acosta, que remató cruzado y exigió al portero David Ospina. Luego tuvo un cobro de tiro libre que iba con mucha ubicación, pero no con tanta potencia, lo que permitió el lucimiento del arquero colombiano.



También Messi demostró el peso en el equipo al ponerse al frente y hacerle seguimiento a la lesión del arquero Emiliano Martínez, a quien animó constantemente.



Ya en la segunda parte, en la que Colombia empezó con mucho ímpetu, lo que le alcanzó para el descuento, Messi, al igual que el resto del equipo argentino, terminó un poco sorprendido, lo que hizo que los albicelestes retrocedieran un poco para tratar de controlar el juego cerca de su arco, esperar y contraatacar.



Y allí el ‘10’ resultó siendo figura importante, no solo como pasador, sino también con dos remates mano a mano en los que Ospina fue fundamental para que Argentina no aumentara la ventaja.



Otra vez, a Argentina se le escapan puntos importantes, pero sigue invicto en la eliminatoria. Y Messi, el jugador más valioso de la selección que dirige Lionel Scaloni, no deja de tener importancia.



