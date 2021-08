Las primeras horas de la 'revolución francesa' por Lionel Messi

Para Lionel Messi, su llegada al Paris Saint-Germain es un nuevo comienzo. Incluso, el astro argentino escogió, para su primera temporada en Francia, el mismo número con el que debutó en el Barcelona, hace ya 17 años. Tendrá la camiseta número 30.

Para el club, sus hinchas y, en general, para todo el fútbol mundial, el cambio de equipo de Messi es una de las noticias del 2021, incluso en un año en el que hubo Eurocopa y Copa América.



Messi revolucionó la capital francesa, prendió la fiesta y, de las lágrimas el domingo, en su despedida del Barcelona, pasó a recibir miles de muestras de cariño. El contrato del argentino será por dos años, con la posibilidad de uno más.



Tanto el club como el jugador vivieron ayer una historia paralela para cerrar el vínculo. Ya desde el lunes se habían apostado cientos de fanáticos del PSG a las afueras del aeropuerto de Le Bourget.

Nuevo rumbo

Messi salió de Barcelona poco después del mediodía, y su esposa, Antonela Rocuzzo, publicó una historia junto al jugador en Instagram para anunciar su nuevo destino: “Con toda hacia una nueva aventura juntos los 5”, escribió.

En esa foto, Messi salía con una camiseta blanca de la marca deportiva que lo patrocina. Pero luego, a su llegada a Francia, ya la pinta era otra. Tenía un pantalón de sudadera de la Selección Argentina (justo un mes después de haber ganado la Copa América) y otra camiseta blanca, con el lema ‘Ici, c’est Paris’ (‘Aquí, esto es París’).



Momentos después se asomó a una de las ventanas del aeropuerto y saludó a los que montaron guardia para esperarlo. La ovación fue monumental.



Ya para ese momento, el PSG había publicado un video corto, de apenas 13 segundos, en los que recordaba varios de los momentos clave de la carrera del argentino. Y luego lanzó un mensaje subliminal en otro video: una bandera argentina en medio de las camisetas de Neymar y Kylian Mbappé. Además de abrir campo al anuncio oficial, era todo un llamado al astro francés, quien aún no ha renovado contrato con el club.

Mientras tanto, en Barcelona vivían su propio duelo. Mientras Messi iba rumbo a París, trabajadores del club descolgaban de las fachadas del Camp Nou todas sus imágenes. Se acababan, definitivamente, 17 años de historia juntos, más allá de algunos pataleos de última hora para intentar retenerlo. Pero en realidad, ya el domingo había quedado todo finiquitado.



“Será difícil verlo con otra camiseta que no sea la del Barça, pero a veces se dan estas circunstancias", admitió en una entrevista a la AFP su antiguo compañero Andrés Iniesta. “Ha sido todo. Es un jugador que trasciende. No he visto un jugador cómo él. No lo he visto y no creo que lo llegue a ver. Hacer lo que hace y durante tanto tiempo...”, añadió su excompañero.

Caravana presidencial

Después de presentar los exámenes médicos en el Hospital Americano de Neuilly, Messi partió en una caravana casi presidencial hasta el Parque de los Príncipes, el estadio donde el PSG es local y ya miles de hinchas esperaban a las afueras. Eran tres camionetas negras Mercedes-Benz iguales, rodeadas de motos y seguidas por una patrulla de la Policía.

Ya en el escenario, primero se vistió de saco y corbata para mostrar su nuevo dorsal y, posteriormente, se puso por primera vez la camiseta del club, en una imagen que luego apareció en el espectacular video oficial de presentación, elaborado por un dron que recorrió el estadio y sus alrededores hasta llegar al centro de la cancha.



“Esto solo pasa una vez en la vida. Es uno de los mayores fichajes de la historia”, cuenta Johlan Slama, un estudiante llegado junto a un amigo al estadio del PSG.

De allí, Messi partió a descansar al hotel Le Royal Monceau de París. Pero sacó tiempo para salir al balcón y saludar a los hinchas que estaban en las calles aledañas.



A new 💎 in Paris !



El PSG debutará este sábado como local en la Liga francesa, contra el Estrasburgo. Ya el sábado, en la primera fecha, le había ganado al Troyes como visitante (1-2).

🎙️💬 Nasser Al-Khelaïfi, Président du @PSG_inside



Ya se autorizó aforo completo para ese partido. La fiesta de los hinchas parisinos no se detiene y ahora esperan tener un equipo de lujo, en el que la meta es ganar la Champions y en el que Messi tendrá un nuevo comienzo.



