Así fue la polémica pelea tras el partido entre Bolivia y Argentina

El partido entre Bolivia y Argentina, en la segunda fecha de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022, que se disputó en la tarde del 13 de octubre, terminó en pelea.



La 'albiceleste' ganó 1-2 y llegó a seis puntos, mientras que su rival aún no suma ni una unidad luego de dos partidos jugados.

La pelea

Lionel Messi, el capitán del equipo argentino, se vio involucrado en una discusión al final del partido, en el momento en que se acercó a saludar al arquero rival, Carlos Lampe.



En ese instante, Lucas Navas, entrenador físico de Bolivia, se acercó a Messi diciéndole algo, por lo que 'La Pulga' respondió: "¿Qué te pasa, pelado? ¿Por qué haces quilombo? No tenés que venir a joderme".



Rápidamente, el ambiente se calentó y varios miembros de los dos equipos terminaron envueltos en la situación.



Hasta ahora, se sabe que el jugador boliviano Marcelo Moreno Martins, quien anotó el gol de su equipo, también tuvo participación en la pelea atacando a Messi y resultó amonestado por parte del árbitro del partido, Diego Haro, quien le sacó la tarjeta amarilla.



Por su parte, Messi respondió a las ofensivas de Martins gritando: “La con*+# de tu madre”.



Franco Armani, tuvo que contener a Messi para no escalar la discusión.



Según los datos del partido, el capitán argentino no fue amonestado, sin embargo, se deberá esperar el informe final del árbitro.



¡Final picante! 🔥 Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/lr1gI7SOvR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

