Lionel Messi terminó con sangre en el tobillo

La segunda parte de la semifinal dejó algunas acciones inesperadas. Un planchazo a Lionel Messi por parte de Frank Fabra, el insólito pedido de disculpas por parte del defensor colombiano y además, la presencia de la polémica. Todo en el partido en el que Argentina y Colombia disputaron por el segundo boleto para la final de la Copa América, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Una de esas acciones se dio durante la segunda parte con los mismos protagonistas: Frank Fabra y Lionel Messi. Primero, un planchazo del lateral de Boca dejó al 10 argentino con el tobillo sangrando.



Le puede interesar: (Argentina vs. Colombia: el árbitro del partido, centro de las críticas)



Por esa acción, el lateral se llevó la tarjeta. Pero hubo más. A la siguiente jugada se repitió un foul de Fabra al capitán argentino y luego de la infracción, se acercó a pedirle disculpas y además le pidió la camiseta a Lionel Messi.



Otra acción de la segunda etapa fue la doble polémica en el área de Argentina. Un agarrón y una presunta mano, ambas situaciones reclamadas por los futbolistas colombianos.



Finalmente, el árbitro del juego tuvo el llamado del VAR, pero le dieron la derecha en no haber cobrado ninguna de las dos jugadas.



Antes de que se cumplan los 10 minutos de la segunda parte, Yimmi Chará disputó una pelota con Nicolás Tagliafico, cayó en el área y pidió un agarrón por parte del defensor argentino.



La jugada continuó y un remate al arco del equipo cafetero pareció haber dado en la mano de Guido Rodríguez. El partido siguió hasta que se fue al lateral y allí fue cuando el árbitro Valenzuela frenó el juego y aguardó las observaciones del VAR que le confirmaron que su decisión de no haber cobrado nada estaba bien.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi y su tobillo ensangrentado. Foto: EFE/Joedson Alves



Le puede interesar: (Esto dijo James de su apoyo a la Selección en el canal de Ibai Llanos)



La Nación, Argentina

GDA