Lionel Messi está ultimando detalles para enfrentar con Argentina a la Selección de Italia en el partido que reúne este miércoles, a la 1:45 p.m., a los campeones de Uefa y Conmebol.



En medio de su preparación deportiva, el '10' de la albiceleste concedió una entrevista exclusiva a 'TyC Sports' en la que habló prácticamente de todo. De la larga lista de temas que tocó, llamó la atención su visión de la polémica que armó Kylian Mbappé, su compañero en el PSG, al decir que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado". Messi, al igual que 'Dibu' Martínez, se refirió a Colombia para responderle al atacante francés.

Messi, sin filtro

Lionel Messi. Foto: Ian Langsdon. AFP

Opinión sobre la crítica de Mbappé al nivel del fútbol sudamericano

"Obviamente fuera del entrenamiento hablamos, pero en esta ocasión no hablamos. No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá. En Colombia, la altura..., el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores y el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival, creo que nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier europeo y ahora tenemos una prueba muy linda".



Análisis del partido contra Italia

"Es una linda prueba para nosotros también. Es la campeona de Europa, si hubiese estado en el Mundial era favorita. Tuvo la mala suerte de quedarse afuera pero pudo haber clasificado antes en el grupo, cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido antes de ir al repechaje y no lo pudo hacer y después, por cosas del fútbol se quedó sin mundial. Seguramente hubiese sido una de las candidatas: si estaba en el sorteo, ninguno se hubiese querido cruzar con Italia así que es una linda prueba para nosotros, para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir llegando de la mejor manera al objetivo que es el primer partido del Mundial".

Los silbidos en el París Saint Germain y la reacción de sus hijos

"Pregunté enseguida qué habían dicho los nenes, si lo habían visto, qué pensaban o qué decían y la verdad es que no me gustó que esté mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome, y que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso. No me dijeron nada, medio que la dejaron pasar. No entendían nada, porque tampoco se dan cuenta del por qué. Sé que sintieron algo".

¿Para quién juega Messi?

"Primero siempre jugué para mi y para ganar, porque siempre quise ganar a todo lo que jugaba y porque siempre quise dar y dejar el máximo en cada partido, fuese donde fuese. Después, con todo lo que pasamos con mi familia, con todo lo que yo sé que ellos sufrieron en la época donde me mataban en la Selección y tenían que comerse muchísimas cosas, donde día tras día prendían la tele y escuchaban que me criticaban, o hablaban cosas que no eran ciertas y pasaron mucho sufrimiento igual que yo. Después de haber conseguido la Copa América fue pensar en ellos. Sabía la felicidad que sentían en ese momento igual que lo viví y lo transmití yo. Sigo jugando por ellos, mis hijos, mi mujer".



¿Estará Messi en el Mundial de 2026?

"La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Mirá lo que pasó ahora, nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro".

¿Benzema, Balón de Oro?

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año".

El cambio del Barcelona al PSG

"Después de toda la vida de estar en un mismo lugar, porque no es fácil con la edad que tengo porque una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo. Yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba y la verdad es que fue un año difícil. Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. Y estaba muy bien. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada".

Un año difícil...

"La verdad que fue algo que no imaginaba nunca. Todo lo que pasó después de la Copa, la alegría que tenía después de tanto tiempo de haberla peleado, haber conseguido algo con la Selección después de muchos veranos tristes, de haberla pasado mal, de haber perdido finales. Hoy ha cambiado todo, fue un verano diferente, donde la felicidad era completa y donde tenía pensado que todo siguiera de la misma manera, como había sido el año anterior en Barcelona… como toda mi vida, ¿no? Y en el medio pasó todo lo que pasó y fue duro, fue un cambio duro, un año difícil sinceramente, porque no fue fácil la adaptación".

