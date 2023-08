Lionel Messi apareció en el nuevo video del cantante colombiano Maluma, que grabó en el estadio DRV PNK, donde hace de local su actual club Inter Miami.

El intérprete de reggaeton es una de las celebridades que visitó recientemente al número 10 con motivo de su arribo a la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y como parte de su reunión registró algunas escenas sobre el campo de juego, como parte de la canción “Trofeo”, junto a Yandel.

En las escenas que apareció con Messi se lo ve al rosarino ingresando al césped del estadio, vestido con el uniforme alternativo de la franquicia de Florida mientras sostiene un trofeo. Acto seguido, se lo entrega a Maluma, que lo saluda amistosamente con un apretón de manos y un abrazo, y luego levanta el trofeo y canta el estribillo de la canción mientras lo apoya sobre su hombro.



El clip también muestra camisetas del jugador y el artista en el vestuario de Inter Miami, pero con los colores invertidos; Messi lleva la rosa titular, mientras que la suplente negra lleva el estampado de Maluma.

Los detalles de la grabación del video de Maluma con Leo Messi

Se estima que el video fue filmado hace tres semanas, más precisamente el 4 de agosto pasado, el día en que el colombiano hizo su visita al estadio en Fort Lauderdale y pasó el día junto al argentino, que se sacó fotos con él y le entregó una camiseta autografiada.



Maluma capturó aquellos momentos en una publicación que realizó aquel día en Instagram, en donde hizo referencia a su próximo disco, “Don Juan”, que saldrá a la venta este viernes: “Faltaba la aprobación de Messi”.

Dicha publicación, que contó con tres millones de “me gusta”, trajo consigo muchos comentarios al respecto de personalidades reconocidas tales como Sergio Agüero, quien mantiene una gran amistad con Leo. “Grande, Pa”, fue el comentario del streamer y exfutbolista que se alegró por el encuentro entre ellos.



Mientras que fuera de la cancha el arribo del capitán argentino a Inter Miami causó un impacto casi sin precedentes en el fútbol estadounidense, dentro del campo de juego sigue excediendo las expectativas.



El domingo pasado consiguió el primer título de la historia de la franquicia luego de vencer a Nashville por penales tras igualar 1-1 en la final de la Leagues Cup, torneo en el que convirtió 10 goles en 7 encuentros, erigiéndose como el mejor jugador y el máximo goleador.

Lionel Messi Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich. Efe



Por su parte, este miércoles también tuvo un papel fundamental para que el equipo de Florida acceda a la final de la US Open Cup, la centenaria copa nacional de los Estados Unidos. Sus dos asistencias a Leonardo Campana, incluyendo una en el séptimo minuto añadido, ayudaron a revertir un déficit de 0-2 ante Cincinnati para forzar el tiempo extra, y tras la igualdad por 3-3 volvió a triunfar en la tanda de penales para alcanzar la definición, donde enfrentará a Houston Dynamo el 27 de septiembre.



Este sábado llegará su ansiado debut en la MLS, donde viajará a Nueva Jersey para visitar a New York Red Bulls. Su camino a ese título en particular será mucho más complicado debido a la precaria campaña que arrastra Inter Miami en lo que va de la temporada 2023: marcha último en la Conferencia Este, a 20 puntos de los puestos de entrada al playoff que definirá al campeón.



