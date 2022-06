Lionel Messi, jugador argentino del París Saint-Germain, afirmó este lunes en una entrevista concedida a TyC Sports que el delantero del Real Madrid Karim Benzema "merece el Balón de Oro".

Messi analizó su primer año en el París Saint-Germain tras su salida del Barcelona y, además de hablar sobre Karim Benzema, explicó cómo ha sido su adaptación a la capital de Francia y reconoció que su actual equipo vivió un mal momento tras su eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.



El argentino, además, contó algunas anécdotas que tuvo como protagonistas a sus técnicos, Marcelo Bielsa y José Pekerman.

La de Bielsa

“Uno va sacando cosas de todos los entrenadores. En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la pieza y me hizo ver un video de un La Coruña (por el Deportivo, su ex equipo)-Racing de Ferrol, por Copa del Rey. Habíamos jugado un partido desganados, y Bielsa me dijo: ‘Esta no es actitud de Selección. Tenía razón, eso me quedó grabado”, contó.

Con Pekerman

“En las juveniles nosotros sabíamos que teníamos que venir con medias altas, pantalón abajo de la remera y afeitados. Era imposible venir con un pelo, porque ya sabías que te mirarían mal hasta tus propios compañeros. Son cosas que uno va aprendiendo. Hay maneras de entender y jugar con la selección que son innegociables”, recordó Messi.



Por último, habló sobre qué hará después de la Copa del Mundo que se disputará en Catar: "No sé qué pasará tras el Mundial. Pienso en este y después veré. Es como lo que pasó este año. Nunca pensé que me iría del Barcelona y al final pasó. El fútbol es muy cambiante y nunca se sabe".



EFE