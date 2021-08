Lionel Messi rompe en llanto al recibir lluvia de aplausos en su despedida

El futbolista argentino Lionel Messi rompió a llorar al inicio de su conferencia de prensa de despedida del Barcelona este domingo, y aseguró que nunca pensó que se iría del club español, al que llegó de niño.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", dijo en la sede del club Messi, que aseguró que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad".



"Todavía no tengo nada cerrado pero sí que estamos hablando", añadió.



"Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia", dijo el jugador de 34 años, estimando resignado que hay que "aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez".

