Una de las tardes más negras de los tiempos recientes del fútbol argentino acompañó la puesta en escena de la albiceleste en Qatar 2022, sonrojada por Arabia Saudí para complicar el panorama mundialista de la selección de Lionel Scaloni, que suspira con pasión por levantar por tercera vez la copa de Campeón.

El recorrido en la última oportunidad de Leo Messi por salir con el trofeo mundialista bajo el brazo se oscurece.



Lusail será un lugar de pesadilla para el argentino, que en cinco minutos, los que tardó Arabia en remontar, se despojó de toda la ilusión con la que desembarcó en Doha.



Scaloni puso la cara, habló duro y directo, luego de la amarga derrota.

Para adelante

El momento. “Nos vamos a levantar, a seguir cabeza arriba y vamos a ganar los dos partidos”.



¿Qué pasó? “Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que salieron con una defensa avanzada. Los impedimentos eran milimétricos".



Lo que viene. "No hay otra opción que levantarse y seguir adelante. No necesitamos analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante”.



Primer tiempo. “Creo que la primera parte fue toda nuestra, pero un gol puede cambiarlo todo. Miremos sus objetivos con más calma".



Los jugadores. "Los goles llegaron en los minutos 48 y 51, no cambiaron el partido por razones físicas. Veremos el informe médico, pero en principio, la mayoría de los jugadores están bien".



Favoritos. "Seguimos pensando de la misma manera. Antes del partido nos daban como favoritos, pero en un Mundial pueden pasar estas cosas. Tenemos que trabajar en los aspectos que no salieron bien".

